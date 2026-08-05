Garlasco, Cassese accusa Marchetto di un doppio verbale alla stessa ora: l'intervento di Garofano

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una nuova rivelazione, fatta da Gennaro Cassese, è pronta a rimescolare nuovamente le carte nel caso Garlasco, portando con sé parecchie discussioni e critiche. L’ex colonnello, nel corso di un intervento social ai microfoni di Mister Ross e ripreso dal programma Filorosso, punta il dito contro il maresciallo Francesco Marchetto, accusato di aver redatto un doppio verbale allo stesso orario, nello stesso luogo e con militari differenti. Una grave irregolarità che ha portato anche Antonio De Rensis ad andare contro Marchetto, mentre il generale Luciano Garofano ha cercato di sedare gli animi.

L’accusa di Cassese sul doppio verbale di Marchetto

A muovere l’accusa a Francesco Marchetto è stato Gennaro Cassese, all’epoca suo superiore.

L’ex colonnello, oggi indagato per false dichiarazioni ai pm per i suoi troppi “non ricordo”, ha infatti puntato il dito contro l’ex maresciallo per un presunto doppio verbale redatto allo stesso orario all’interno della caserma di Garlasco e con due militari diversi. Ma con la presenza costante dello stesso Marchetto.

IPA

Accuse mosse nel corso di un’intervista rilasciata a Mister Ross, ripresa da Filorosso, in cui Cassese replica a quelle sui suoi verbali plurimi e in contemporanea.

“Ci sono dei verbali fatti da Marchetto, come avevo già detto, che io ritengo da inserire negli errori dell’Arma. Sono verbali di dichiarazioni che servono per ricostruire delle dichiarazioni rese da una testimone. Su com’è potuto accadere chiedete a Marchetto”, ha detto.

L’attacco di De Rensis

A Filorosso si è ampiamente dibattuto sulle parole dette da Cassese. Presente in studio anche l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis.

Il legale, ribadendo che Cassese era il superiore di Marchetto, si è augurato che ci sia una relazione scritta dallo stesso ex colonnello per “stigmatizzare l’operato di Marchetto”. “Se c’è la vorrei vedere, se non c’è bisognava dirla vent’anni fa questa roba qui, non adesso”.

L’intervento del generale Garofano

“Sono sicuro che ci sarà, spero che qualcuno mi faccia vedere la relazione in cui dice l’irregolarità. Se lo potrò vedere sarò molto felice, se no molto perplesso” ha detto De Rensis.

Parole alle quali ha replicato Luciano Garofano, che si è detto contrariato dopo aver sentito le dichiarazioni di De Rensis.

“Non condivido il sospetto, perché abilmente dice che crede ci sia questo documento, ma se non c’è… Prima di dire delle cose che sembrerebbero anche gravi, accertiamoci prima. Prima di mettere sul piatto l’irregolarità” ha detto.

Poi, ha tenuto a precisare: “Sappiamo che Marchetto è stato condannato, prima di essere condannato tutto quello che non corrispondeva a un comportamento corretto dal punto di vista professionale è stato segnalato”.

E di questo Garofano è sicuro: “Sicuramente Cassese lo avrà segnalato”.