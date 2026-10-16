Garlasco, Cassese ammette quali sono gli "errori più gravi" ed è “pronto a chiedere scusa a Stasi se assolto"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nell’intervista a Ore 14 Sera, il colonnello Gennaro Cassese ha fatto il punto sulle indagini del delitto di Garlasco, riconoscendo che gli errori più gravi riguardarono le impronte non repertate sul pigiama di Chiara Poggi e le procedure sul verbale di Andrea Sempio. Cassese si è detto pronto a chiedere scusa ad Alberto Stasi solo qualora un processo di revisione dovesse accertarne ufficialmente l’assoluzione.

Cassese: “Ecco i veri errori sulla scena del crimine di Garlasco”

Nel corso dell’intervista rilasciata al programma Ore 14 Sera, il colonnello Gennaro Cassese ha affrontato le critiche rivolte alla gestione investigativa del delitto di Garlasco, distinguendo le responsabilità della Polizia tradizionale da quelle della scientifica.

Interpellato dal conduttore Salvo Sottile sulle decine di falle contestate nel tempo, l’ex ufficiale ha indicato quali siano stati a suo avviso i disguidi principali: “I veri errori sa quali sono? Le impronte sulla maglietta della povera Chiara, che è stato girato il corpo; l’allarme del negozio”.

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Cassese ha aggiunto che tali elementi, pur trattandosi di un tessuto poroso su cui era complesso isolare tracce, andavano comunque repertati con la dovuta attenzione. Ha tuttavia respinto l’idea che la villetta fosse un luogo privo di controlli, ribadendo che l’area venne regolarmente delimitata dalle Forze dell’Ordine.

I chiarimenti su Sempio

Ampio spazio della discussione è stato dedicato alla gestione dell’audizione del 2008 di Andrea Sempio, segnata dall’arrivo di un’automedica per un malore e dalla ricerca dello scontrino di Vigevano senza che ve ne sia traccia nei verbali.

Rispondendo alle contestazioni dei pm sulle sue reticenze, Cassese ha riconosciuto la svista procedurale compiuta dai Carabinieri: “Noi abbiamo fatto l’errore di non sospendere il verbale”. Il colonnello ha specificato che la dimenticanza ha riguardato l’indicazione formale delle modalità con cui il documento fu recuperato, ma che l’atto fu regolarmente trasmesso alla Procura.

Ha inoltre ricordato che Sempio fu risentito proprio su sua richiesta scritta dopo l’analisi dei tabulati telefonici, escludendo una volontà iniziale di indirizzare le indagini unicamente su Alberto Stasi.

La disponibilità alle scuse a Stasi

Interrogato sulla possibilità di rivolgersi direttamente ad Alberto Stasi alla luce delle recenti scoperte sui test genetici del RIS e delle imminenti mosse della difesa, Cassese ha mantenuto una posizione strettamente legata agli atti giudiziari.

Alla domanda diretta se chiederebbe mai scusa all’ex studente della Bocconi, l’ex comandante ha risposto: “Sì, se c’è una revisione e lo assolve, sì. Ma fin quando non ci sarà una revisione, non c’è un’assoluzione”.

Il colonnello ha sottolineato di dover scindere la sensibilità personale dal ruolo istituzionale ricoperto all’epoca, ricordando che la condanna definitiva è maturata dopo che la Cassazione ha disposto un nuovo giudizio d’appello per integrare gli elementi raccolti nelle prime fasi dell’inchiesta.

Intanto a Gente, Ugo Ricci, genetista di Alberto Stasi, ha ricostruito quando, a suo dire, sarebbe successo in merito all’analisi dna sui pedali della bicicletta.