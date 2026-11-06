Garlasco, Cassese chiama in diretta a Storie Italiane e risponde a Marchetto sullo "Stasi scopritore"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quello fornito da Alberto Stasi fu il racconto dello “Stasi scopritore”, versione che Gennaro Cassese avrebbe raccolto dall’allora 24enne subito dopo il delitto di Garlasco. A rivelarlo a Storie Italiane è Francesco Marchetto, che poco dopo fu sollevato dalle indagini. Ricevuta notizia della menzione, Cassese ha telefonato allo studio del format condotto da Eleonora Daniele, e ha riferito che Marchetto avrebbe “alterato i ricordi del dottor Stasi” in quanto gli mostrò le foto “della posizione ultima, statica, della ragazza in fondo alle scale”.

La versione di Francesco Marchetto sulla posizione del corpo

Venerdì 6 novembre, mentre a Storie Italiane si parlava del delitto di Garlasco, la redazione ha raggiunto telefonicamente Francesco Marchetto, che ai tempi dell’omicidio di Chiara Poggi era maresciallo della stazione locale dei carabinieri. Marchetto ricorda che Cassese, in un precedente intervento televisivo, aveva raccontato che “una volta arrivato in via Pascoli prendeva contatti e parlava con Stasi”.

In quel momento “Stasi, nel racconto che fa il Cassese, gli diceva che aveva trovato il corpo della povera Chiara in fondo alle scale“. Secondo Marchetto, ciò rappresenta “un particolare importante”, in quanto il cadavere “non è stato buttato in fondo alle scale”, bensì “si è trascinato in fondo alle scale”.

ANSA

Quindi “il racconto che fa Stasi a Cassese” sarebbe “dello Stasi scopritore“. Eleonora Daniele, quindi, gli ha chiesto se secondo lui uno dei due – Alberto Stasi o Cassese – stia mentendo. Francesco Marchetto ha risposto che “uno dei due non si ricorda, ma non penso che sia Stasi“.

Gennaro Cassese, quindi, sarebbe colui che non ricorda bene la scena del delitto, né le dichiarazioni di Stasi. Qualche minuto dopo il diretto interessato ha telefonato alla redazione per replicare alle affermazioni di Marchetto.

La replica di Gennaro Cassese

Gennaro Cassese, in quel tempo, era capitano della Compagnia dei Carabinieri di Vigevano. Come anticipato, ricevute le affermazioni di Marchetto, pochi minuti dopo ha raggiunto telefonicamente lo studio di Storie Italiane per controbattere.

Cassese ha precisato che il primo racconto di Stasi “non è stato verbalizzato e formalizzato come verbale”, e il dettaglio sulla posizione del corpo della ragazza “o sulle scale o in fondo alle scale” fu verbalizzato “alle 16 dai colleghi di Pavia” e “alle 23:30 a me, al signor Marchetto e all’altro collega di Pavia”.

A proposito dello “Stasi scopritore”, ha continuato Cassese, “lui (Marchetto, ndr) dovrebbe dire che ha alterato i ricordi del dottor Stasi” dopo aver “fatto vedere una foto” scattata dai militari della stazione di Garlasco e che mostrava “la posizione ultima, statica, della ragazza in fondo alle scale”, mentre “Stasi alle 16 dà una descrizione diversa“. In quel momento, però, Marchetto “non ha verbalizzato“, ha precisato Cassese.

Fabio Napoleone rompe il silenzio su Garlasco

Giovedì 5 novembre il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, titolare della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ha rotto il silenzio ai microfoni di Storie Italiane. La Procura sta “andando avanti”, ha detto. I prossimi passi saranno “il processo e la prosecuzione del processo” a carico di Andrea Sempio.

“È importante che tutte le argomentazioni avvengano nella sede opportuna”, ha aggiunto Napoleone. Nel frattempo la stessa Procura ha aperto un fascicolo sulla morte di Giovanni Ferri con l’ipotesi di omicidio. L’uomo, 88 anni, fu trovato senza vita in un’intercapedine di via Mulino il 22 novembre 2010, con ferite da arma da taglio. Fino ad oggi l’inchiesta è rimasta archiviata come suicidio, ma i nuovi elementi presentati da Fabrizio Gallo, che rappresenta la moglie dell’anziano, Gabriella Conti, hanno portato alla riapertura delle indagini.