Garlasco, Cassese in tv dopo la notizia che lo vedrebbe indagato: "Non ho ricevuto nessun avviso di garanzia"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il colonnello Gennaro Cassese sarebbe indagato nell’inchiesta su Garlasco. L’ex comandante della compagnia dei carabinieri di Vigevano, però, non ha confermato la notizia riportata da diverse testate. “Ad oggi non ho avuto nessuna informazione di garanzia”, ha precisato Cassese parlando della notizia che lo riguarda.

Garlasco, Gennaro Cassese indagato per false dichiarazioni al pm?

Gennaro Cassese non ha tuttavia escluso la possibilità che risulti indagato per l’articolo 371 bis, che punisce le dichiarazioni non solo false ma anche reticenti al pubblico ministero.

Una fattispecie di reato, ha precisato lo stesso Cassese, ospite della trasmissione Storie Italiane, diversa dalla falsa testimonianza, prevista dall’articolo 372 del codice di procedura penale.

L’ex comandante della compagnia dei carabinieri di Vigevano, che ha condotto la maggior parte delle indagini sul delitto di Garlasco, chiuse poi con la condanna di Alberto Stasi, ha precisato di non aver ricevuto notifiche e che farà richiesta di accesso “per vedere se sono indagato”.

Il nodo dell’ambulanza durante l’interrogatorio di Sempio

Come noto, la nuova indagine sul delitto di Garlasco vede come unico indagato Andrea Sempio, che secondo la Procura di Pavia avrebbe ucciso Chiara Poggi in seguito a un approccio sessuale rifiutato.

Lo stesso Sempio, il 4 ottobre 2008, venne interrogato dai carabinieri di Vigevano insieme agli altri amici di Marco Poggi, fratello di Chiara.

La nuova indagine su Garlasco si è soffermata proprio sui verbali degli interrogatori condotti da Gennaro Cassese, che presenterebbero delle anomalie.

Si tratta di un interrogatorio molto importante nell’economia dell’indagine, perché in quell’occasione sarebbe stato consegnato il famoso scontrino del parcheggio presentato come alibi di Andrea Sempio.

“L’iscrizione nel registro degli indagati – ha commentato Cassese a Storie Italiane – dovrebbe nascere dal fatto che la Procura ritiene falsa l’informazione da me data sull’ambulanza arrivata in caserma per soccorrere Sempio”.

Cassese non ricorda l’arrivo dell’ambulanza in caserma

Il colonnello Cassese si riferisce al malore accusato da Sempio durante l’interrogatorio per lipotimia.

Interrogato dai carabinieri di Milano lo scorso anno, l’ex comandante della compagnia di Vigevano riferisce di non ricordare l’arrivo di una ambulanza.

Concetto ribadito anche nella trasmissione condotta da Eleonora Daniele: “Ho già detto che in quegli interrogatori abbiamo fatto delle cappellate perché manca la fascia oraria di interruzione”.

Poi lo stesso Cassese ha chiesto alla conduttrice l’orario esatto riportato sul verbale dell’ambulanza “che io non ho mai avuto modo di vedere”.

Cassese: “Scontrino? Spero che i colleghi abbiano i registri di entrata e uscita”

“È un fatto di 19 anni fa, ma la Procura sostiene che lo dovessi ricordare”, ha proseguito Cassese.

“Se ricordo bene l’orario dell’ambulanza è successivo di pochi minuti all’altro verbale che io stavo facendo in contemporanea, per questo forse non ricordavo l’intervento”, si è giustificato Cassese.

Per quanto riguarda la presentazione dello scontrino, primo alibi di Sempio, Cassese ha risposto così: “Ho sempre detto che mi auguro che i colleghi di Milano abbiano fatto la verifica del registro delle persone che entrano ed escono dalla caserma di Vigevano, in modo da chiarire l’orario di presentazione dello scontrino”.

Infine, sull’ambulanza Gennaro Cassese, che sarebbe indagato nell’ambito della nuova indagine su Garlasco, ha detto che avrebbe anche potuto cavarsela aggiustando il tiro “ma io amo dire la verità e non l’ho fatto”.