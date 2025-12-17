Garlasco, Cassese parla di Stasi a Mattino 5 ma chiede che non ci sia l'avvocato De Rensis: tensione in studio

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Mercoledì 17 dicembre il colonnello Gennaro Cassese è stato ospite di Federica Panicucci nello studio di Mattino 5, su Canale 5, alla vigilia dell’udienza sull’incidente probatorio che potrebbe portare a processo Andrea Sempio. L’ex carabiniere ha parlato degli errori nelle indagini, chiedendo però alla conduttrice di non fare entrare in studio l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. L’ingresso del legale è arrivato dopo l’uscita del colonnello stesso: non ha affatto gradito.

La richiesta di Cassese a Mediaset

Federica Panicucci, nell’introdurre l’ospite, ha immediatamente reso nota la sua condizione.

Queste le sue parole: "Lei mi ha chiesto che non fosse presente in questa fase mentre parliamo, abbiamo acconsentito, quindi entrerà dopo".

La reazione di De Rensis contro Panicucci

Finita la lunga intervista a Cassese, Antonio De Rensis è finalmente entrato in studio, senza nascondere il suo malumore a Federica Panicucci: "Guardi, da lei non me l’aspettavo. Mi fate assaporare la possibilità di confrontarmi col colonnello e poi non mi viene permesso. Io farei qualunque cosa, andrei anche nella cuccia del cane del suo giardino, ma perché non me lo fate incontrare? Non ha voluto lui?".

Immediata la replica della conduttrice: "Ha preferito incontrarla separatamente, in un secondo momento, e non in una diretta televisiva".

L’intervista a Cassese: come si è sentito quando è entrato a casa Poggi

Nel mezzo, l’intervista di circa 30 minuti a Cassese. Di seguito, tutti i punti chiave.

Il ricordo della scena del crimine

Cassese ha ricordato le sue sensazioni una volta entrato nella villetta di via Pascoli, subito dopo il delitto di Garlasco: "È una scena che rimane impressa nei ricordi, perché l’ambiente, forse non si percepisce in televisione, è abbastanza piccolo. Per cui già all’ingresso venni colpito dalla quantità di sangue che trovammo sul pavimento, vicino alle pareti. Poi, nel piccolo corridoio che porta alla famosa stanza dove c’era la tv accesa, c’era un’altra gora di sangue, c’era il sangue vicino allo stipite della porta che dà alla cantina, dove la ragazza verosimilmente si sarà appoggiata perché ci sono i segni di striatura dei capelli. Poi questa scala piccola, molto stretta, sinistrorsa, poi rettilinea, ancora sinistrorsa, dove c’era tutto il sangue: non solo sui gradini, ma anche sul muro, in posizione semicircolare, a dimostrazione che il corpo di questa ragazza è scivolato fino all’ultimo, al nono gradino. E vedere quel corpo completamente… il volto completamente ricoperto di sangue... si percepiva, si aveva anche la certezza più che percezione, di una aggressività, di una ferocia posta in essere per ammazzare quella ragazza".

Federica Panicucci chiede quindi al colonnello se avesse avuto la percezione che l’aggressione fosse perdurata nel tempo, cioè che ci sia stato accanimento sul corpo: "L’accanimento si percepiva per la presenza delle due gore di sangue un po’ più ampie e poi delle orme, tra virgolette, delle mani, di trascinamento della ragazza verso la porta della cantina. Poi, quando è arrivato il medico legale, che ha fatto un primo esame necroscopico e ha visto che la parte posteriore del capo presentava uno sfondamento. Quel tipo di sfondamento, anche se lo descriveva sommariamente, dava comunque la certezza di un accanimento, non di un unico colpo mortale.

L’ipotesi di più persone nella villetta

La conduttrice chiede poi se abbia mai pensato che sul luogo del delitto ci fosse più di una persona, oltre all’assassino e ovviamente alla vittima: "Il problema ce lo siamo posti con la Procura, nelle varie ipotesi che furono fatte. Il problema è come collocare una seconda persona: avremmo dovuto avere comunque dei riscontri di tipo oggettivo, scientifici, che ipotizzassero la presenza di una seconda persona. Dal punto di vista della ricostruzione, anche una sola persona, a mio avviso, potrebbe averla aggredita, trascinata per le caviglie, appoggiata vicino alla porta. Perché la certezza è che la porta della cantina era chiusa quando Chiara è stata aggredita, perché ci sono le proiezioni del sangue con le codette verso sinistra".

La porta a soffietto

Si parla poi della porta a soffietto, a cui Cassese – come da lui stesso dichiarò in passato – in un secondo momento si appoggiò senza protezioni, lasciando inevitabilmente la sua impronta: "Per me quella porta era importante, infatti ho chiesto ai Ris di smontarla proprio e di portarla via perché lui (Alberto Stasi, ndr), nel secondo S.I.T. (sommarie informazioni testimoniali, ndr) che ha fatto con me diceva di aver aperto quella porta in una certa modalità: impugnando prima la maniglia al lato destro, spingeva la porta, non si apriva, poi ha messo la mano, ha spinto nella parte centrale e si è aperta. Quindi ho detto di portare via la porta, perché avremmo dovuto trovare l’impronta di Stasi. Ma furono trovate solo quelle di Marco Poggi e del falegname che l’aveva installata".

Le impronte sul pigiama

Panicucci poi si sofferma sulle impronte insanguinate trovate sul pigiama di Chiara, col cadavere che è stato girato prima di isolare le impronte stesse: "Il medico lo gira il medico legale, dopo l’autorizzazione a entrare dalla dottoressa Rosa Muscio. (…) Il corpo viene gestito dal medico legale, non dai carabinieri, dopo l’autorizzazione del pm (…). Nel momento in cui i repertatori dicono che hanno finito di repertare, è normale che il medico legale entra e ha la disponibilità del corpo. (…) L’errore è stato fatto dal repertatore, aveva fatto la foto e sottolineare l’importanza, avrebbe dovuto tagliare (il tessuto con le impronte, ndr)".

L’interrogatorio ad Andrea Sempio, lo scontrino e il malore

Sull’interrogatorio ad Andrea Sempio nel 2008, Cassese smentisce le dichiarazioni fatte da Sempio in tv, secondo cui si sarebbe allontanato con suo padre durante l’interrogatorio stesso per andare a prendere il famoso scontrino del parcheggio: "Se io lascio Sempio giù nella sala d’attesa, escludo che possa essere uscito dalla caserma senza firmare il verbale. È uscito il papà (…). Purtroppo sono passati anni, basterebbe andare a vedere il registro che le persone firmano in caserma per vedere se il piantone ha acconsentito. Anche perché il signor Sempio dice che poi è ritornato, ha consegnato questo scontrino a un carabiniere vicino a un bancone. L’arma dei carabinieri, nella caserma di Vigevano, i banconi non ce l’ha (…). Escluso che possa essere uscito dalla caserma, dichiara delle cose che escludo: non si esce dalla caserma senza aver firmato un verbale".

Sul malore di Sempio in caserma: "Quarto Grado ha riferito l’orario dell’intervento dell’autoambulanza alle 11:30, io ero impegnato nell’interrogatorio di Biasibetti (inizio sul verbale alle 11:25, ndr), per questo non me lo ricordo. Sempio non è uscito dalla caserma".

Il pc di Stasi e l’alibi cancellato: per Cassese è comunque colpevole

Sul pc di Stasi: "Il 14 agosto lui non è indagato, facciamo la perquisizione a casa sua per cercare gli oggetti di Chiara, vediamo il computer e ce lo consegna, noi lo acquisiamo. Lui insistentemente ci dice ‘vi do il computer ma mi dovete dare il file della tesi’. Abbiamo parlato con la Procura dietro sua insistenza, per la prima volta abbiamo attivato quel computer dove su una chiavetta di proprietà del maresciallo abbiamo riversato il file che diceva Alberto, dopo l’abbiamo masterizzato e gli abbiamo dato il dvd. Dopodiché quel computer è arrivato in caserma a Vigevno e sono state fatte aperture, relazionate e inviate alla Procura dall’Arma, per interessi investigativi. Sono stati aperti da diversi operatori per vedere se c’era qualche cosa di interesse".

Così facendo, sottolinea Panicucci, "avete cancellato l’alibi?". La risposta di Cassese: "Tecnicamente sì (…) Il 30 agosto abbiamo fatto una relazione con chi ha operato su quel computer indicando che cosa era stato fatto. Oltre al gravissimo errore che abbiamo fatto aprendo quel computer, non va sottovalutato che cos’era la conoscenza informatica nel 2007, perché la legge ha cambiato poi le modalità dei supporti informatici".

Sulla colpevolezza di Stasi: "La condanna di Stasi non nasce da un elemento, ma da una sequenzialità e incastri. Se l’alibi fosse stato certificato (relativo all’orario in cui è stato utilizzato il pc, ndr), ci sono tanti elementi che dovevamo giustificare. Nel 2009, il range del decesso è stato spostato (…). A mio avviso, nonostante gli errori, ci sono elementi che lo conducono sulla scena del crimine con delle responsabilità".

De Rensis sugli errori nelle indagini

Uscito Cassese, De Rensis si è soffermato sulla storia del verbale di Sempio: "Il problema è che quel verbale viene dato al pm, che leggendolo pensa che è durato 4 ore ininterrottamente. E quindi si fa delle idee investigative. Sarebbe stato meglio dire ‘lo abbiamo mandato a casa, poi è tornato, poi è tornato a casa a prendere lo scontrino, poi è ritornato, poi è arrivata l’ambulanza… allora il pm avrebbe chiesto perché fosse arrivata l’ambulanza. Invece nelle 10 ore di Stasi fatte nelle prime 24 tutto è stato perfetto. Lo so che sono coincidenze… ho ragione, ma lui è in galera".