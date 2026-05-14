Garlasco, Cassese scettico sull'impronta 33 bagnata: "Muro trattato il 29 agosto, la vedo difficile"

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Durante il primo sopralluogo, de visu “non c’era nessuna macchia”. Lo dice Gennaro Cassese, capitano dei carabinieri all’epoca delle prime indagini sul delitto di Garlasco, a proposito dell’impronta 33. Durante il suo intervento a Chi l’ha visto? Cassese ha sottolineato come quella traccia sia stata rilevata in seguito “dai colleghi del Ris”. Negli ultimi giorni è stata riportata una dichiarazione di Aldo Mattei, allora comandante della sezione impronte dei Ris di Parma, che ha ricordato che l’impronta 33 “sembrava lasciata da una mano bagnata“. Cassese ha un parere diverso: “I colleghi del Ris hanno trattato quel muro forse una settimana dopo”, quindi che vi fossero tracce di acqua “lo vedo difficile, perché eravamo nel mese di agosto“.

Il parere di Gennaro Cassese sull’impronta 33

Mercoledì 13 maggio Gennaro Cassese, che all’epoca del delitto di Garlasco era capitano dei carabinieri, è intervenuto in collegamento con lo studio di Chi l’ha Visto? per fare il punto sulla chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio.

Nel corso del suo intervento ha parlato anche dell’impronta 33 sulla parete destra del disimpegno di casa Poggi, lungo la scalinata in fondo alla quale il 13 agosto 2007 era stato ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi.

ANSA

Cassese si dimostra scettico rispetto a quanto detto dal collega dei Ris Aldo Mattei, che ha descritto l’impronta 33 come “bagnata”. Il motivo è legato a diversi fattori, specialmente le temperature estive e le tempistiche con cui furono fatti i rilievi.

All’inviato di Chi L’ha Visto? ha riferito che durante il primo sopralluogo, de visu, i carabinieri non notarono tracce d’acqua sulla parete destra del disimpegno. L’impronta 33, infatti, fu rilevata dai Ris il 29 agosto, ben 16 giorni dopo il delitto di Garlasco. Che vi fossero ancora tracce di bagnato “lo trovo difficile”, dice Cassese.

La traccia bagnata sulla parete destra del disimpegno

Come anticipato, il primo a parlare di “impronta 33 bagnata” è stato l’ex comandante della sezione impronte dei Ris di Parma, Aldo Mattei, che il 12 giugno 2025 è stato ascoltato a Sit (sommarie informazioni testimoniali).

Mattei, tra i Ris che ispezionarono la villetta di via Pascoli 8, nel 2025 ha riferito che quella traccia “era particolarmente estesa” e che una “goccia con degli schizzi” era presente “in prossimità di una delle dita”. Ancora: “A differenza delle altre, la 33 sembrava lasciata da una mano bagnata”.

Garlasco, Giada Bocellari parla della “tragedia” di Andrea Sempio

Nel suo ultimo intervento a Realpolitik, su Rete4, Giada Bocellari – che difende Alberto Stasi insieme al collega Antonio De Rensis – ha commentato la “pressione mediatica” eccessiva nei confronti dell’indagato, oggi più che mai al centro dell’attenzione pubblica a seguito della chiusura delle indagini, le intercettazioni, il forum e i suoi appunti.

Bocellari aggiunge: “Quella che sta vivendo Sempio è una tragedia, la capisco perché è la stessa che ha vissuto Alberto Stasi“.