Garlasco, Cassese "sorpreso" dall'audio di Sempio su Chiara Poggi in auto: il riferimento alle tre telefonate

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“Questa intercettazione lascia veramente sorpresi”, lo dichiara il colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese alla luce dei nuovi elementi trapelati dall’inchiesta a carico di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco. La domanda ora è ricorrente: da più parti ci si chiede come mai Andrea Sempio non fu oggetto di indagini nella prima inchiesta, quella terminata con la condanna di Alberto Stasi. Cassese si difende: “Non è stata un’indagine Stasi-centrica” ma “con gli elementi che avevamo a disposizione con la Procura” non si rese necessario “attenzionare Sempio”.

Gennaro Cassese “sorpreso” dall’audio dell’auto

Quanto emerso il 6 maggio, dopo l’interrogatorio di Andrea Sempio e Marco Poggi, è stato un fulmine a ciel sereno. Giovedì 7 maggio Storie Italiane ha raccolto una dichiarazione del colonnello Gennaro Cassese, al comando dei carabinieri di Vigevano all’epoca dei fatti e per questo motivo in prima linea nel contesto delle prime indagini.

Alla luce delle novità, specialmente l’intercettazione in cui Andrea Sempio parla della telefonata fatta a casa di Chiara Poggi e del video intimo della 26enne con il fidanzato Alberto Stasi, Cassese dice che questo elemento “lascia veramente sorpresi”.

ANSA

Il colonnello aggiunge che “serve una visione oggettiva degli elementi che la Procura ha raccolto” e intuisce che l’intercettazione è “abbastanza singolare” e che i carabinieri potrebbero averla “collocata nella tempistica reale e oggettiva che deriva dai tabulati”.

Secondo Cassese, quindi, gli inquirenti potrebbero aver trovato il match tra il soliloquio di Sempio e una telefonata riportata nei tabulati telefonici di casa Poggi, specialmente in termini di durata della chiamata.

Le altre telefonate a casa Poggi a ridosso del 13 agosto

In una recente intervista rilasciata a Bruno Vespa Andrea Sempio aveva parlato di un’altra persona che nei giorni a ridosso del 13 agosto 2007, data in cui si consumò l’omicidio di Chiara, avrebbe effettuato delle telefonate al numero fisso di casa Poggi.

Gennaro Cassese conferma che “sicuramente un’altra persona” di cui non ricorda il nome compariva tra gli utenti che telefonarono in quei giorni, e ricorda che “una volta ottenuti i tabulati abbiamo contattato tutte le persone che avevano chiamato a casa dei Poggi”. Tale persona sarebbe stata un amico di Giuseppe Poggi, padre della vittima, che non riuscendo a contattarlo ha provato a cercarlo in casa.

Perché Sempio non fu attenzionato nel 2007?

A questo punto la conduttrice Eleonora Daniele rivolge a Gennaro Cassese una domanda oltremodo ricorrente da quando è stata aperta la nuova inchiesta: perché Sempio non è stato attenzionato durante le prime indagini? È stato un errore?

Cassese respinge l’ipotesi dell'”indagine Stasi-centrica”, ovvero mirata esclusivamente a incriminare l’allora fidanzato della vittima, altrimenti “non saremmo andati a sentire più di 300 persone” anche in tutta Italia. “Il signor Sempio”, conclude Cassese, “non è stato attenzionato perché allora gli elementi che avevamo insieme alla Procura” non conducevano all’attuale indagato.