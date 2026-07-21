Garlasco, Cassese torna su Andrea Sempio e il caso dell'ambulanza: "Sono stato avvisato dopo il malore"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Gennaro Cassese è tornato a parlare dello scontrino, uno degli elementi centrali nella nuova indagine sul delitto di Garlasco. L’ex colonnello dei carabinieri, all’epoca del delitto comandante della compagnia di Vigevano, è stato recentemente indagato per false informazioni ai pm. I dubbi dei magistrati riguardano l’arrivo dell’ambulanza per Sempio in caserma durante l’interrogatorio del 2008.

Il malore di Sempio, l’arrivo dell’ambulanza e la consegna dello scontrino

Lo scontrino del parcheggio di Vigevano era stato presentato da Andrea Sempio la stessa mattina del suo interrogatorio, il 4 ottobre 2008.

Quel giorno, come riportato dai verbali, Sempio aveva accusato un malore durante l’interrogatorio che aveva reso necessario l’arrivo di un’ambulanza in caserma. Una circostanza che Gennaro Cassese non aveva segnalato ai magistrati.

Garlasco, cos’ha detto Gennaro Cassese in tv

L’ex comandante dei carabinieri di Vigevano ha coordinato le indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Cassese è tornato a parlare della vicenda in qualità di ospite della trasmissione Morning News di Canale 5, condotta da Dario Maltese.

Prima dell’intervista è stato mandato in onda uno stralcio dell’interrogatorio del 27 giugno, nel quale Cassese dice al pm di non riuscire a ricordare l’arrivo dell’ambulanza in caserma, come aveva già detto nel corso dell’interrogatorio del 4 aprile. Così come non ricordava il momento della consegna dello scontrino.

Perché Cassese non ha parlato inizialmente dello scontrino

Un concetto che Gennaro Cassese ha ribadito durante l’intervista televisiva, nella quale l’ex colonnello dei carabinieri ha ribadito il suo “rispetto per il lavoro della Procura” e ha precisato, riguardo agli interrogatori, che in quello del 4 aprile non gli erano stati mostrati i verbali, come accaduto invece a giugno.

In merito allo scontrino, che ha di fatto contribuito a scagionare Sempio durante la prima inchiesta su Garlasco, Cassese ha detto che all’epoca erano stati fatti accertamenti sommari, ma in assenza di telecamere nel parcheggio e del numero di targa dell’auto sullo scontrino, non si poteva fare molto altro.

La consegna del documento, che secondo la nuova indagine della Procura potrebbe essere stato fatto dalla madre di Andrea Sempio, non aveva destato sospetti anche se avvenuta a un anno di distanza perché, ha specificato Cassese, “anche altre persone avevano consegnato prove simili, come per esempio biglietti di treni o altro”.

Garlasco, il giallo dell’arrivo dell’ambulanza per Sempio

In merito all’omissione sull’arrivo dell’ambulanza per il malore occorso a Sempio, Cassese ha ribadito di non ricordare questo particolare.

“Il verbale parla di richiesta di intervento al 118 alle ore 11:11, l’ambulanza è arrivata alle 11:19 e io ero dall’altra parte della caserma per interrogare un’altra persona – ha detto Cassese – il cui verbale è stato aperto alle 11:25. Probabilmente per questo motivo non me ne sono accorto, anche se successivamente di sicuro sono stato informato del malore”.

Oltre allo scontrino, come noto la Procura di Pavia sta svolgendo ulteriori accertamenti anche su altre prove relative al delitto di Garlasco, come per esempio la traccia 33 trovata sulle scale della cantina. I documenti sono stati passati anche alla Procura di Milano, che potrebbe procedere alla revisione del processo a carico di Alberto Stasi, che nel frattempo è uscito dal carcere.