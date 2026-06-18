Garlasco, cosa sappiamo sul tentato suicidio di Daniela Ferrari madre di Sempio: "Non ha perso conoscenza"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Daniela Ferrari ha effettivamente tentato il suicidio. Lo riferiscono gli avvocati del figlio, Andrea Sempio. Liborio Cataliotti parla di “situazione tranquillizzante” riferendosi alle condizioni della madre, ancora ricoverata in terapia intensiva dopo una overdose di farmaci. Armando Palmegiani, consulente della difesa, ha detto che il malore è avvenuto in casa, alla presenza del marito Giuseppe e del figlio. Ha aggiunto anche che la donna “non ha perso conoscenza”.

Daniela Ferrari ha tentato il suicidio

Intanto arriva la conferma che Daniela Ferrari ha tentato il suicidio.

Lo riferiscono all’ANSA i legali di Sempio, dopo essere stati autorizzati dalla famiglia a comunicarlo.

ANSA

Garlasco, come sta Daniela Ferrari madre di Andrea Sempio

Nella mattinata di giovedì 18 giugno l’avvocato Liborio Cataliotti ha dato aggiornamenti – anche in video – sulle condizioni della madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, ricoverata d’urgenza mercoledì 17 giugno in ospedale per una overdose di farmaci.

Ai microfoni di Morning News su Canale 5 il legale di Sempio ha parlato di una “situazione tranquillizzante”.

Ferrari è comunque ricoverata nel reparto di rianimazione, quindi non si parla di un “raffreddore”, ha aggiunto.

Dall’ospedale di Vigevano si fa sapere che la donna non è in pericolo di vita, si parla di un “eccesso di dosaggio” dei farmaci tranquillanti che la 66enne prende da tempo.

L’avvocato Cataliotti: “Stemperare i toni”

L’avvocato del 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ha poi lanciato un appello a “stemperare i toni” sul caso del delitto di Garlasco.

Cataliotti ha parlato di un “fiume d’odio” che si è riversato, soprattutto sui social, su “persone che non sono protagoniste in questa vicenda”, trasformata in un “dramma che ha travolto tante persone incolpevoli”.

“Lo stress psico-fisico delle persone coinvolte è veramente alto”, ha spiegato. “Noi siamo attrezzati”, ha sottolineato, altri no. Per questo, ha concluso, “chiediamo la massima delicatezza“.

Il racconto di Armando Palmegiani

Armando Palmegiani ha invece raccontato quanto successo a Daniela Ferrari mentre era in casa.

Ai microfoni di Storie Italiane, trasmissione di Rai 1 in cui era ospite, il consulente di Andrea Sempio ha dichiarato che “la mamma è fuori pericolo, è in osservazione. Potrebbe uscire a fine giornata (…). C’erano loro (il marito, Giuseppe Sempio, e il figlio) in casa, si sono accorti del malessere. Non stava benissimo, ma non ha perso conoscenza. Lei subisce molto lo stress, è una persona che somatizza tantissimo e ogni azione per lei è pesante. Io ritengo che non sia possibile non parlare di Garlasco a livello televisivo, mi focalizzo molto sui social: c’è un sottobosco che non è numeroso, piccoli numeri che fanno molto rumore”.

Non è la prima volta

Il Corriere della Sera riferisce che non si tratta della prima overdose di tranquillanti per Daniela Ferrari.

Un episodio simile era accaduto lo scorso anno: il 16 ottobre 2025, quando era stata ricoverata al policlinico San Matteo di Pavia, sempre per un eccesso di dosaggio di farmaci tranquillanti.

Due settimane prima c’erano stati le perquisizioni e gli interrogatori relativi all’inchiesta bresciana sul caso Garlasco, che vede indagati il marito Giuseppe Sempio e l’ex pm Mario Venditti.