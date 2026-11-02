Garlasco, Cataliotti annuncia ricorso alla Consulta in caso di rinvio a giudizio di Sempio: il nodo su Stasi

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Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, ha annunciato l’intenzione di presentare un ricorso alla Consulta in caso di rinvio a giudizio per l’indagato per il delitto di Garlasco. Il nodo è legato alla precedente condanna a carico di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi e alla eventuale contemporaneità dello svolgimento dei due giudizi.

L’annuncio di Cataliotti sul rinvio a giudizio di Sempio

Liborio Cataliotti, tra i legali che assistono Andrea Sempio nell’ambito del caso del delitto di Garlasco, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG1.

L’avvocato difensore di Sempio ha annunciato che, in caso di richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, sarà sollevata un'”eccezione di incostituzionalità del sistema processuale“.

Il nodo è il seguente: si può giudicare un imputato per lo stesso reato per cui c’è già un altro condannato (Alberto Stasi) o si deve aspettare la revisione di quella sentenza?

A tal proposito, Cataliotti ha spiegato: “Il tema è molto semplice: se entrambi i giudizi si svolgessero parallelamente non sapremmo che veste assegnare ad Alberto Stasi. Quella di testimone? Quella di imputato di procedimento connesso? Quella di parte civile? Non sapremmo se e come travasare le prove dell’un giudizio nell’ambito dell’altro e viceversa”.

Secondo l’avvocato di Andrea Sempio, “si creerebbero tanti problemi giuridici non risolti dal legislatore e non risolvibili, se non confermando o spazzando il precedente giudicato a carico di Alberto Stasi”.

In arrivo la richiesta di revisione del processo a Stasi

La presentazione della richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, è prevista entro il mese di novembre.

Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione dalla Corte di Cassazione, nel 2015.

Le parole di Angela Taccia sul rinvio a giudizio di Sempio

Angela Taccia, che assieme a Liborio Cataliotti assiste Andrea Sempio nel caso Garlasco, aveva parlato della richiesta di rinvio a giudizio lo scorso 28 ottobre in tv a È sempre Cartabianca.

Angela Taccia ha definito “molto probabile” il rinvio a giudizio per Sempio. Ma ha aggiunto: “Siamo pronti, come lo eravamo già dopo il primo 415-bis che ci è stato notificato a maggio. Direi che, forse, è davvero l’ora di confrontarci tutti in contraddittorio davanti a un giudice terzo e imparziale”.