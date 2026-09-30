Garlasco, Cataliotti avvocato di Sempio torna sul caso del dna sui pedali: "Sconcertati e increduli"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da giorni sta tenendo banco il caso del delitto del Garlasco, con le ultime novità emerse con la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio. Tra queste il dna di Chiara Poggi sui pedali della bici di Alberto Stasi, ora messo in discussione dagli inquirenti. Su questo gli avvocati di Sempio, Cataliotti e Taccia, si dicono "sconcertati" e "increduli finché l’evidenza non ci dica che effettivamente c’è stato un errore, se non peggio, così marchiano nelle indagini".

Garlasco, l’avvocato di Sempio sull’impronta 33

La chiusura delle indagini su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha portato ad alcune importanti novità.

Una non riguarda direttamente Sempio ma se confermata rischia di essere clamorosa: un doppio esito negativo, non comunicato, sulla presenza di tracce di dna della vittima sui pedali della bici di Alberto Stasi.

L’altra riguarda l’impronta 33 che la procura di Pavia attribuisce a Sempio, sulla quale sarebbero state riscontrate tracce di sangue.

Su questo l’avvocato di Sempio. Liborio Cataliotti, ha parlato con la stampa di una "frase sibillina" dei pm che non smentirebbe "in modo perlomeno perentorio" le conclusioni raggiunte dai consulenti di parte.

L’impronta è intrisa di sangue, riconducibile a Sempio e connessa all’omicidio? Secondo Cataliotti "le risposte non sono così nette come vengono rappresentate".

Cataliotti sul dna sui pedali: "Sconcertati"

Per quanto riguarda il caso del dna sui pedali della bici di Stasi, i legali di Sempio, Cataliotti e Taccia, si dicono "sconcertati" e increduli".

"Increduli – dice Cataliotti – finché l’evidenza non ci dica che effettivamente c’è stato un errore, se non peggio, così marchiano nelle indagini".

"Errore che però dal nostro punto di vista non era", aggiunge. "Ci crederemo se quando i nostri consulenti ci diranno che è vero".

La palla passa quindi ai consulenti, che dovranno esaminare i dati grezzi sul caso e le relative valutazioni dei tecnici.

Sul caso dei pedali i legali dell’indagato restano però "indifferenti", perché anche se venisse confermato, "non si tradurrebbe in un elemento a carico di Andrea Sempio".

Bocellari: "Chi ha fatto le analisi deve dare spiegazioni"

Ospite a Mattino Cinque, l’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, commenta le parole di Cataliotti affermando che i dati grezzi sul dna sui pedali sono a disposizione delle parti dal 7 maggio 2026.

Per poi andare all’attacco, parlando di una cosa "gravissima", per la quale sono necessarie delle spiegazioni.

Non spetta al Ris darle, afferma ma alle persone che allora fecero le analisi. Ma da quanto emerso finora, incalza, "la maggior parte dice che non ricorda nulla".

Ai periti non sarebbe stato consegnato tutto il materiale, "chi poteva avere titolo per decidere cosa fosse importante o cosa no?".

"È una cosa di una gravità inaudita", attacca Bocellari, e "qualcuno ne deve rispondere".

L’ex Ris Coli: "Una cosa anomala"

"Ricordo questo argomento del discorso dei pedali (…) il fatto che da un prelievo è uscito il Dna e poi da altri prelievi ripetuti non è uscito niente (…) era una cosa anomala".

È uno dei passaggi, riportato da Ansa, dell‘ex investigatore del Ris Alessandro Coli, ascoltato dalla procura di Pavia lo scorso 17 settembre.

Coli era "vicino di scrivania" del capitano Alberto Marino, che nel 2007 si occupò direttamente degli accertamenti sul profilo genetico sui pedali della bici di Alberto Stasi.

Coli ha riferito agli inquirenti che circolava una "voce di laboratorio" su un "esito dubbio sui pedali", dove "era stato ottenuto del Dna e poi non era stato più ottenuto da successivi campionamenti".

"Non so se ne parlai direttamente con Marino – ha detto – però come risultato mi sembrava un po’ strano non riottenere un profilo da una superficie".