Garlasco, Cataliotti commosso dalla lettera della mamma di Alberto Stasi: il paragone con Andrea Sempio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Delitto di Garlasco: la lettera trasmessa a Verità Nascoste in cui la madre di Alberto Stasi ribadisce l’innocenza del figlio ha suscitato una reazione emotiva a Morning News da parte dell’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio che ha espresso commozione per le parole della donna, tracciando un parallelismo tra lo strazio provato dai genitori di Chiara Poggi e la sofferenza della famiglia Sempio.

Garlasco: la lettera della madre di Alberto Stasi a Verità Nascoste

Il debutto in prima serata su Rete 4 del programma Verità Nascoste condotto da Milo Infante ha avuto come tema centrale la vicenda di Garlasco, sviluppato attraverso le parole esclusive di Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi.

Nella missiva letta durante la trasmissione, la donna ripercorre gli anni segnati dall’isolamento, dalla morte del marito e dalla condanna del figlio: “Ho sempre saputo che Alberto era innocente e se avessi avuto un solo dubbio sarei stata la prima a portarlo ad assumersi le sue responsabilità”.

Delitto di Garlasco: le parole di Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, sulla lettera condivisa dalla madre di Alberto Stasi

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La madre del giovane condannato in via definitiva ha parlato del dolore vissuto in solitudine e della sofferenza per l’intero percorso penale, spiegando come il riserbo sia nato dal timore che le sue dichiarazioni venissero interpretate come “giustificazioni di una madre che ama a tal punto il proprio figlio da non riuscire a vedere la realtà“.

Commozione dell’avvocato Andrea Sempio, Liborio Cataliotti

Le parole della madre di Stasi hanno suscitato una profonda reazione emotiva anche nella parte avversa, come dichiarato dall’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio, a Morning News su Canale 5.

Il legale ha descritto l’impatto di quella testimonianza spiegando che si tratta di “parole commoventi e condivisibili, che hanno provocato in me lo stesso sentimento, cioè la commozione, lo strazio, che mi avevano provocato le due occasioni in cui ho incontrato altri genitori di persone coinvolte, l’una indagata, l’altra la povera vittima, coinvolte in questa tristissima vicenda”.

Il penalista ha sottolineato come la sofferenza travalichi le posizioni processuali dei singoli protagonisti, accomunando tutte le famiglie che sono rimaste travolte dal tragico evento del 2007.

Il dramma dei familiari

Nel corso del suo intervento, Cataliotti ha ampliato la riflessione sul peso umano sofferto dai genitori coinvolti nell’inchiesta, richiamando direttamente il dolore dei familiari di Chiara Poggi e la drammatica situazione vissuta in casa Sempio.

Il legale ha evidenziato come “lo stesso strazio l’ho visto, e ancor più, negli occhi dei genitori di Chiara Poggi, che non rivedranno più la loro figlia”.

Proseguendo nel suo commento, il difensore ha voluto sottolineare con una rivelazione la condizione dei familiari del suo assistito: “E mi sia concesso rimarcarlo negli occhi dei genitori di Andrea Sempio, uno dei quali ha addirittura tentato un atto estremo, non riuscendo a sopportare evidentemente la situazione”.