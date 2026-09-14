Garlasco, Cataliotti e l'ipotesi di Stasi parte civile in un processo a Sempio: botta e risposta con De Rensis

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Si avvicina una scadenza capitale per la difesa di Andrea Sempio nel caso Garlasco: la fine di settembre coincide infatti con il termine per le indagini della Procura. Poi la difesa avrà un ulteriore periodo di venti giorni per replicare. Fra i legali delle due parti viene espressa stima, pur nell’antitesi delle visioni. Ad Ore 14, condotto da Salvo Sottile su Rai 2, Liborio Cataliotti della difesa di Sempio ha scambiato qualche battuta con Antonio De Rensis, del collegio difensivo di Alberto Stasi. Fra una battuta e l’altra si è parlato anche dell’ipotesi della revisione del processo per l’unico condannato, che potrebbe costituirsi parte civile qualora i contorni del giallo dovessero essere riscritti.

Liborio Cataliotti e la difesa di Sempio

“Sa come diceva la canzone dei Righeira? L’estate sta finendo…”, ha intonato Cataliotti, facendo riferimento al termine ultimo per le indagini preliminari, fissato per la fine del mese di settembre.

“A norma di codice, dovrebbe esserci concesso un ulteriore termine di venti giorni per replicare. Agiremo di rimessa, cioè depositeremo eventualmente, ma molto probabilmente quanto di nostra competenza in quell’arco temporale, fra la fine dell’indagine e i venti giorni successivi”.

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La difesa si sta intanto portando avanti: “Le armi – e uso una metafora forse inopportuna – vanno affilate prima”. Traduzione: “Aspettiamo le consulenze avversarie e ci prepariamo già fin da oggi a controbattere“.

Ipotesi Alberto Stasi parte civile

Ma cosa farebbe la difesa di Sempio qualora Stasi si costituisse parte civile? Alla domanda posta dal conduttore, Cataliotti (che ha preso il posto di Massimo Lovati) ha subito risposto.

Pur senza “scoprire le carte”, Cataliotti – così come la collega nel collegio difensivo Angela Taccia – si dice prontissimo “a osteggiare, a confrontarci, a intralciare, a impedire quella ipotesi”.

Precedenti in materia non ce ne sono, puntualizza Cataliotti: “Non vogliamo spendere certezze perché non sarebbe da persone serie. Però – accidenti! – spendere dei dubbi circa la legittimità di quella iniziativa, da giurista perché io nel mio piccolo qualche decina di pubblicazioni l’ho fatta, permettetemi di sollevare qualche dubbio”.

E c’è poi la possibilità che Stasi, tramite i suoi difensori, chieda la revisione del processo.

Botta e risposta fra De Rensis e Cataliotti

A Ore 14 sono andati in scena anche convenevoli fra Cataliotti e Rensis. Il primo si è riferito al collega con “affetto” e “stima” descrivendo entrambi come due “colleghi che si vogliono bene e che per fortuna non si osteggiano”.

De Rensis ha replicato parlando di Cataliotti come di un “avvocato bravo” e “preparato” che esprime argomentazioni “assolutamente legittime“. Poi la puntualizzazione: “Tra legittime e condivisibili c’è differenza”.

La replica di Cataliotti, che ha fatto sorridere lo studio: “Quando arrivano i complimenti dell’avversario c’è da preoccuparsi, evidentemente qualcosa si è sbagliato. Troppi complimenti dall’avvocato De Rensis, ciò mi induce a domandarmi se io non abbia sbagliato qualcosa, ora andiamo in riunione e me lo diranno i miei consulenti”.