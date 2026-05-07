Garlasco, gli avvocati di Sempio minimizzano l'audio: "Sapeva di essere intercettato, commentava un podcast"

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I legali di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia fanno scudo sul loro assistito Andrea Sempio, dopo la notizia di intercettazioni audio in cui l’uomo avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto di Garlasco e di aver visto il presunto video di lei e l’allora fidanzato Alberto Stasi. Per gli avvocati Sempio sapeva di essere intercettato e non sarebbe credibile abbia rilasciato una quasi confessione.

Gli audio di Andrea Sempio

Andrea Sempio avrebbe pronunciato da solo, in auto il 14 aprile 2025, delle frasi in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasco.

“Ho visto il video di Chiara e Alberto”, avrebbe detto l’uomo, secondo quanto anticipato dal Tg1 sui suoi canali social, in una intercettazione.

Il 38enne indagato per l’omicidio di Garlasco, parlando da solo, avrebbe affermato “di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e lei avrebbe detto: non ci voglio parlare con te e ha attaccato”.

ANSA

Le parole sarebbero state catturate tramite una cimice nell’auto dell’uomo e sarebbero state pronunciate a circa un mese dal giorno in cui ha saputo delle nuove indagini su di lui.

Il commento del legale Liborio Cataliotti

Sia Liborio Cataliotti che Angela Taccia, entrambi legali di Andrea Sempio, hanno specificato che il loro assistito sapesse di essere intercettato.

A La Repubblica, Cataliotti ha affermato che Sempio sapeva di essere ascoltato perché ci era già passato nel 2017. E allora “se lo sapeva, mi pare poco credibile che possa aver offerto” una quasi confessione “su un piatto d’argento agli inquirenti”.

Per l’avvocato “l’unica vera novità, a parte le consulenze che siamo già pronti a fronteggiare, sono un paio di captazioni che io ho memorizzato come significative. Uno è il soliloquio sulle telefonate fatte a casa Poggi”.

Il legale ha però aggiunto che commenterà il fatto “solo dopo averlo sentito perché a noi è stata letta una trascrizione, non sappiamo se totale o parziale”.

Riguardo agli audio in cui Sempio parlerebbe di video intimi di Chiara e Alberto, Cataliotti ha sostenuto che l’uomo “dice ‘ho visto il video’, ma il contenuto mi sembra molto più vago”.

Il commento della legale Angela Taccia

Anche la legale, Angela Taccia, ai microfoni di “Ignoto X“, in merito alle intercettazioni, ha riferito che il suo assistito le avrebbe spiegato di star commentando un contenuto, come un podcast o una trasmissione, negando quindi di aver mai visto video intimi riguardanti Chiara Poggi.

A “Dentro la Notizia“, l’avvocata ha dichiarato che “Andrea Sempio non ha mai visto quei video, oltretutto, seppur non sia il più sveglio dei criminali, perché non è un criminale, sa benissimo di essere intercettato a vita”.

Taccia ha aggiunto che non si sa ancora se le intercettazioni abbiano captato un soliloquio e che bisogna attendere di ascoltare gli audio prima di poter commentare.