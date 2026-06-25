Garlasco, Cataliotti parla della prova a discarico di Sempio: "La stiamo cercando ma non scopro le carte"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’avvocato Liborio Cataliotti ha ribadito che la difesa di Andrea Sempio si fonda sul principio della presunzione di innocenza. Pur sostenendo che spetti all’accusa dimostrare la colpevolezza per quanto riguarda il delitto di Garlasco, il legale ha ammesso in un’intervista televisiva che il team sta cercando una “prova decisiva a discarico”, senza però anticipare dettagli o altri particolari.

Garlasco, la prova a discarico di Andrea Sempio

La strategia della difesa di Andrea Sempio passa da un principio cardine del diritto penale: la presunzione di innocenza. Lo ha ribadito con fermezza l’avvocato Liborio Cataliotti durante la trasmissione “Ignoto X” su La7, intervenendo sugli sviluppi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Nel corso dell’intervento televisivo, il legale ha spiegato quale sia l’impostazione difensiva adottata insieme all’avvocata Angela Taccia, sottolineando che non spetta alla difesa dimostrare l’innocenza dell’indagato, bensì contestare la solidità degli elementi raccolti dall’accusa.

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Cosa ha detto Cataliotti

“Io ricordo a tutti che vige un principio che è quello della presunzione di innocenza, quindi io difensore, io e l’avvocato Taccia non saremo chiamati a cercare nulla a discarico” ha precisato il legale.

“Dovrebbe bastare smantellare o dimostrare l’inconsistenza o forse anche solo l’insufficienza del coacervo di indizi a carico di Andrea Sempio”.

Poi è arrivata l’ammissione, da parte dell’avvocato: “Però confesso che la prova a discarico decisiva, come si è capito dalla nostra consulenza sulle scarpe, la stiamo cercando. Ma non vado oltre perché non voglio scoprire tutte le carte”.

Le consulenze tecniche al centro della strategia

Da settimane il collegio difensivo sta lavorando a una serie di approfondimenti tecnici destinati a contrastare le conclusioni della Procura di Pavia. Cataliotti ha spiegato che diversi specialisti sono stati incaricati di esaminare gli atti dell’inchiesta, con particolare attenzione agli aspetti medico-legali, genetici e dattiloscopici.

Tra i punti più discussi c’è quello relativo alle impronte di scarpe rinvenute sulla scena del crimine. Secondo la difesa, le dimensioni del piede di Andrea Sempio non sarebbero compatibili con quanto analizzato dagli investigatori.

Nel frattempo, la procura di Pavia ha affidato la perizia psichiatrica di Andrea Sempio al medico e psichiatra Roberto Catanesi, al fine di verificare la presenza di eventuali patologie che possano aver influito sulla sua capacità di intendere e di volere.

Su questo aspetto, Cataliotti ha affermato che la perizia non può “essere imposta” e sarà invece il suo team legale a decidere se e quando Sempio si sottoporrà ad essa.