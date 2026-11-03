Garlasco, Cataliotti smonta l'intercettazione di Sempio sulla chiavetta Usb e va allo scontro con Giletti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Secondo la procura di Pavia che accusa Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, ci sarebbe il movente sessuale dietro il delitto di Garlasco. Tra gli elementi noti in mano agli investigatori un soliloquio in cui Sempio sembra parlare delle telefonate fatte a casa Poggi e dei video della vittima e del fidanzato presenti in una chiavetta Usb. Secondo l’avvocato dell’indagato, Liborio Cataliotti, la natura di quelle intercettazioni sarebbe diversa da quella che vorrebbe far passare l’accusa, e ci sarebbero anche gli elementi per dimostrarlo.

Garlasco e l’intercettazione di Sempio sulla chiavetta Usb

Nella puntata del 2 novembre de Lo Stato delle cose su Rai 3 si è parlato come di consueto anche del caso del delitto di Garlasco e delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio. Tra gli ospiti l’avvocato Liborio Cataliotti, legale del 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Nella trasmissione condotta da Massimo Giletti si è parlato del presunto movente sessuale indicato dalla procura di Pavia, dei video intimi della vittima col fidanzato Alberto Stasi contenuti in una chiavetta Usb, che secondo l’accusa Sempio potrebbe aver visto, e delle intercettazioni in cui Sempio sembra parlare di questi temi.

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Secondo l’avvocato Cataliotti non c’è nulla che indichi il presunto movente sessuale, le avances di Sempio e il rifiuto di Chiara Poggi. Secondo la procura di Pavia sono invece rilevanti le intercettazioni di Sempio, in particolare quelle del 14 aprile 2025, dove il 38enne, in un soliloquio in auto, sembra parlare delle telefonate fatte a casa Poggi e della pennetta Usb.

Cataliotti smonta la versione dell’accusa

Secondo gli inquirenti si tratterebbe di intercettazioni confessorie, mentre per la difesa il senso e la natura di quanto detto da Sempio sono ben diverse. Lo stesso, afferma Cataliotti, vale per i diari e i video registrati dal 38enne: “Quando trovate riferimenti alla vicenda noi saremo in grado di dimostrare e indicare esattamente dove attingeva“.

Quello di cui parla Sempio nelle intercettazioni, sostiene l’avvocato, arriva da trasmissioni tv, podcast e video YouTube in cui si parla del caso di Garlasco, che il 38enne segue e commenta, appuntando e ripetendo quanto viene detto.

In quel periodo indagato da poche settimane, “Sempio sente le trasmissioni – dice Cataliotti – appunta quello che viene detto, lo riproduce in modo testuale e fedele, seguendo la stessa cronologia”. E lo manda a una sua amica e all’avvocata Angela Taccia, commentando con loro quanto detto. Pertanto niente di confessorio secondo la difesa.

Scontro tra Cataliotti e Giletti

Spazio quindi ai video intimi di Chiara Poggi, in studio nasce un’accesa discussione quando Cataliotti dice che di quella chiavetta Usb si parlava già nel 2008. “Si sapeva dell’esistenza di una chiavetta, ma non si sapeva che all’interno ci fosse un filmato intimo”, ribatte Giletti.

Dopo le parole di Paolo Reale, consulente della famiglia Poggi, secondo cui “non ci sono elementi” per dire che un soggetto terzo abbia preso e utilizzato la chiavetta, Cataliotti torna alla carica: “Mi dica dove Sempio dice di avere visto un video intimo di Chiara e Stasi, poi parliamo del resto”.

“Il 14 aprile 2025 l’ipotesi che la passione fantomatica di Sempio per Chiara fosse frutto della visione dei video intimi era già discussa, ne abbiamo indicato anche le fonti”. E il conduttore risponde sorpreso: “Per me è una notizia, fino a oggi non l’ho mai saputo, sarò ignorante o deficiente come dice Capra, a me non risultava”.

Altro botta e risposta tra i due quando si passa a parlare dei vecchi video registrati da Sempio, alcuni dei quali diffusi recentemente, in cui parla da solo di stupri e di una particolare visione del mondo femminile.

“Non mi dica che nascono da un podcast perché non ci credo”, dice Giletti. E Cataliotti replica: “L’ha sentito dire: ‘Ho fatto cose brutte anche stamattina’, secondo lei aveva commesso un omicidio anche quella mattina? Non lasciamoci condizionare dalle suggestioni, sono la miglior prova di quanto queste frasi siano completamente sganciate dalla vicenda omicidiaria per cui è indagato”.

Cataliotti è stato poi protagonista di un acceso confronto con Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, innescato dalle dichiarazioni di Angela Taccia su Sempio e Stasi.