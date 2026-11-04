Garlasco, Cataliotti smonta la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio: "Solo teoremi, altro non c'è"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Liborio Cataliotti, avvocato che assiste Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco assieme alla collega Angela Taccia, ha commentato la recente richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito. Secondo il legale difensore di Sempio, la ricostruzione dell’accusa è basata su "teoremi".

Il commento di Cataliotti sulla richiesta di rinvio a giudizio per Sempio

Liborio Cataliotti, in occasione di un’intervista concessa a Libero Quotidiano, ha parlato del dna sulle unghie di Chiara Poggi: "Non è dna, è un aplotipo che è stato trovato sulle punte delle dita di Chiara Poggi. È l’unica ‘prova’ utilizzabile in un eventuale dibattimento, peccato che le conclusioni della dottoressa Albani smentiscano il teorema accusatorio. Sostengono che non si può dire né come né quando né dove quell’aplotipo si sia depositato lì. Per esempio, non è possibile sapere se per contatto diretto o indiretto".

Per quanto riguarda l’impronta 33, Cataliotti ha precisato: "A oggi non esiste più, abbiamo solo una foto e all’epoca venne ritenuta giuridicamente non rilevante". Secondo l’avvocato di Andrea Sempio, "sulla base di una sola foto non si può ricostruire nulla".

Il legale ha poi smontato le cosiddette "autoincriminazioni" e i soliloqui in macchina del suo assistito: "Per ciascun episodio siamo assolutamente in grado di ricondurlo a una trasmissione tv o a un podcast o ai relativi commenti degli utenti che Sempio si è limitato a riprodurre. Se li stava appuntando".

Cataliotti ha aggiunto che le telefonate fatte a casa Poggi qualche giorno prima del delitto "sono già state ampiamente spiegate da Sempio nel 2008" e, per quanto riguarda i video intimi di Chiara e Alberto, "Sempio non ha mai potuto visionarli perché non li ha mai avuti".

L’avvocato ha dichiarato ancora: "Tutto il resto sono suggestioni. Che sia scappato dal retro, che la violenza sia durata molto, che abbia scavalcato… è tutto un teorema".

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco

Nell’ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, la consulenza Cattaneo ha riletto in profondità la scena del crimine e l’autopsia di Chiara Poggi, indicando che gli schizzi di sangue sui muri sarebbero compatibili con la struttura fisica di Sempio e che la durata dell’aggressione sarebbe più lunga dell’omicidio-lampo ipotizzato fino a ora.

Con Chiara Poggi ancora viva alle ore 10 del mattino, Alberto Stasi sarebbe innocente perché avrebbe un alibi.

Cosa succede dopo la richiesta di rinvio a giudizio

La richiesta di rinvio a giudizio è l’atto attraverso il quale il pubblico ministero esercita l’azione penale. Con tale atto si passa da ciò che è chiamato procedimento penale al vero e proprio processo. Tramite la richiesta di rinvio a giudizio, in termini più concreti, il pubblico ministero chiede al giudice dell’udienza preliminare che l’imputato venga chiamato a rispondere in sede dibattimentale del reato a lui contestato.

Se l’udienza preliminare non è prevista, il pubblico ministero non chiede il rinvio a giudizio dell’imputato ma emette la "citazione diretta a giudizio": in questo caso non è prevista l’udienza preliminare ma un’udienza dal simile scopo, chiamata udienza predibattimentale.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero, laddove prevista, viene fissata l’udienza preliminare, nella quale il gup è chiamato a decidere se emettere una sentenza di non luogo a procedere oppure emettere il decreto che dispone il giudizio. Nel primo caso il processo si chiude, mentre nel secondo caso l’imputato viene effettivamente rinviato a giudizio.

Con il rinvio a giudizio, il giudice dell’udienza preliminare dispone che il processo deve proseguire in sede dibattimentale di fronte a un giudice diverso.