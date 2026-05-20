Garlasco, Cataliotti smonta le accuse sullo scontrino come falso alibi di Andrea Sempio: i 4 punti del legale

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, è tornato a parlare di alcuni aspetti, particolarmente dibattuti, del delitto di Garlasco. In particolare si è soffermato sullo scontrino di un parcheggio di Vigevano, utilizzato come elemento a sostegno dell’alibi del suo assistito. Il legale ha così elencato quattro punti per smontare tutte le accuse di falso relative proprio allo stesso tagliando. In particolare si è soffermato sul contenuto di diverse intercettazioni trapelate negli ultimi giorni e ha aggiunto nuovi spunti di riflessione sull’impronta 33.

Delitto di Garlasco, i quattro punti di Liborio Cataliotti sullo scontrino

Nella puntata del 20 maggio di Storie Italiane, Liborio Cataliotti ha voluto rispondere ad un servizio mandato in onda durante la trasmissione.

Il legale ha elencato quattro punti per smontare ogni accusa di falso.

ANSA

Il primo aspetto riguarda la percorrenza dal luogo di partenza al luogo di arrivo: “Gli inquirenti hanno fatto una prova circa la percorrenza. Lo hanno fatto in assenza di traffico e ora che la viabilità è leggermente più lunga rispetto al 2007 e ritengono compatibile il tempo, anche se improbabile a loro veduta la versione di Andrea Sempio”.

Il secondo aspetto riguarda la diversità di versione che è stata riscontrata nelle intercettazioni.

“La discussione tra Andrea Sempio e il papà non riguarda il fatto che lo scontrino fosse stato fatto da lui o meno, ma il momento del rinvenimento, perché l’uno aveva detto che sarebbe stato rinvenuto prima della prima audizione testimoniale di Andrea Sempio e l’altro dopo. Quindi trattasi di particolare totalmente irrilevante”, ha spiegato Cataliotti.

L’incontro a Vigevano e la trascrizione delle intercettazioni

Liborio Cataliotti affronta anche la questione relativa ad un presunto incontro tra la mamma di Andrea Sempio e il vigile del fuoco Antonio di Vigevano.

“Non è assolutamente vero che sia provato che si siano incontrati, anzi è provato il contrario, perché è provato che il pompiere in questione fosse in servizio quindi impossibilitato a uscire dalla caserma ed è provato che la signora sia invece andata a Gambolò dove dice di aver tentato di fare la spesa” ha spiegato l’avvocato.

Il legale poi ha ricordato che “gli inquirenti sono costretti a ripiegare su una versione per me folle, cioè quella secondo cui la mamma di Andrea Sempio sarebbe andata nella piazza di Vigevano per verificare se effettivamente il pompiere era in servizio”.

Il quarto punto riguarda la trascrizione di una delle intercettazioni: “La famosa intercettazione in cui il papà di Andrea Sempio avrebbe detto “lo scontrino l’hai fatto tu”, mi permetto di riportare la frase completa perché viene trascritta agli inquirenti””

Cataliotti spiega che nella trascrizione è presente la frase “secondo lui”, riferita al super testimone, cioè che lo stesso avrebbe detto che lo scontrino l’abbia fatto la mamma di Andrea Sempio.

Relativamente allo scontrino, il legale ha spiegato anche che “è nel 2017 che intercettati, i familiari possono permettersi di collocare alle 9.30 l’omicidio. Quanto a quella che definite la perizia a Cattaneo, è una consulenza, consulenza che verrà accompagnata dal deposito della nostra consulenza. Io sarei prudente nello spendere la verità della consulenza Cattaneo come verità assoluta e che sbugiarda tutte le altre”.

I video citati da Andrea Sempio e la domanda a Linarello

In merito ai presunti video di Chiara Poggi e Alberto Stasi, Liborio Cataliotti ha spiegato che “in tutte le intercettazioni o soliloqui di Andrea Sempio, quando si sente la parola video subito si pensa che stia facendo riferimento a quello, anche quando non esiste nessunissimo indicatore in questo senso. E quindi mi permetto assolutamente di confutare una lettura così unidirezionale di quelle che sono le intercettazioni”.

L’avvocato di Andrea Sempio ha poi rivolto una domanda al dottor Pasquale Linarello, presente nella puntata di Storie Italiane.

“Si ipotizza da parte della Procura della Repubblica che l’impronta 33 sia, se non intrisa, di materiale ematico o comunque di materiale biologico? Allora, atteso che anche la sinistra dell’assassino era bagnata di sangue, le chiedo come spiega che sul pomello della porta che è stata analizzata e smontata, la porta che conduceva alla cantina e che Alberto Stasi dice di aver trovato chiusa e che può essere chiusa solo impugnando il pomello, come mai non sia stato trovato invece materiale di natura biologica?”

Pasquale Linarello, genetista forense, ha replicato che secondo lui “quella porta è stata pulita”.

“Io semplicemente noto che il dottor Linarello della sentenza di condanna di Alberto Stasi prende la parte che più gli fa comodo”, ha concluso Cataliotti.

La consulenza della difesa

Infine il legale ha parlato della consulenza della difesa: “Se venisse prodotta una prova a discarico, è ovvio che produrremo una consulenza, ma chiederemo che si trasformi in perizia. Una prova che dimostrasse incontrovertibilmente che quelle tracce, quelle impronte per terra, che sono l’unica vera traccia dell’assassino, sono incompatibili con il piede di Andrea Sempio, e in questo caso si parla di dati numerici, antropometrici e dunque non sindacabili”.

“Se quella nostra consulenza che depositeremo venisse avvalorata da una perizia di un perito terzo, penso non esista un giudice al mondo che rinvierebbe a giudizio”