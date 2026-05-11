Garlasco, Cataliotti spiega il biglietto di Sempio con la scritta "assassino": "Scaletta per uno spettacolo"

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Nelle ultime ore un altro dettaglio, estratto dai quotidiani dall’informativa dei carabinieri, ha tenuto banco nel racconto mediatico sul delitto di Garlasco. I militari avevano rinvenuto un bigliettino gettato in un’isola ecologica da Andrea Sempio, contenente un elenco di parole che terminavano con la scritta “assassino“. Liborio Cataliotti ha spiegato questo elemento in un video inviato all’Ansa: “L’appunto era preso da Sempio funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La fabbrica degli innocenti“.

La spiegazione di Liborio Cataliotti

Nella serata di domenica 10 maggio Liborio Cataliotti, l’avvocato che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, ha fatto chiarezza sul bigliettino rinvenuto dai carabinieri in un’isola ecologica poco dopo un passaggio dell’indagato, che dopo una telefonata ricevuta dai militari per una convocazione in caserma era andato a buttare due sacchi dell’immondizia.

Come noto, in quel bigliettino era appuntato a mano un elenco di cose che terminavano con la parola “assassino”. Il legale chiarisce che “l’appunto era preso da Sempio funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La fabbrica degli innocenti“.

ANSA

Ad Andrea Sempio “era stato chiesto di produrre un audio che rappresentava il momento in cui aveva scoperto di essere indagato per l’ennesima volta”, continua Cataliotti.

Nello stesso video inviato all’Ansa, l’avvocato aggiunge: “Abbiamo tutti gli audio che comprovano che la lettura giusta di questo appunto è esattamente questa”, dunque si tratterebbe “dell’ennesimo travisamento dei fatti e della prova”.

I movimenti del 26 febbraio 2025

Il bigliettino è stato scoperto dai carabinieri il 26 febbraio 2025. Andrea Sempio, quel giorno, era stato contattato dal comando di Voghera per una notifica, ma la sua Fiat Panda e il suo telefono erano già sotto controllo. Ricevuta la telefonata, l’attuale indagato era tornato a casa ed era uscito nuovamente con due sacchi dell’immondizia.

Il primo lo aveva gettato “in alcuni bidoni dell’indifferenziata”, il secondo presso l’isola ecologica, un dettaglio che aveva insospettito i militari dato che quel luogo si trovava lontano dalla sua abitazione e che per questo motivo avevano deciso di intervenire.

Il bigliettino era un riferimento al delitto di Garlasco?

All’interno di un sacco, quindi, i carabinieri avevano trovato quell’appunto sospetto. Si trattava di un foglio a quadretti, da un lato riportante frasi sulle donne, dall’altra un elenco di parole sormontate dalla scritta: “Inizio scoperta”. Al di sotto, parole come “da cucina a sala”, “viso in televisione”, “cane”, “campanello”, altri vocaboli incomprensibili e infine: “Tv che ripete assassino“.

Secondo i pm – scrive il Corriere della Sera – in quel biglietto potrebbero esserci dei riferimenti al delitto di Garlasco. Di parere opposto è la difesa dell’indagato.