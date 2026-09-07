Garlasco, Cataliotti spiega il rifiuto di far sottoporre Sempio alla consulenza psichiatrica: "Non scappiamo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’avvocato Liborio Cataliotti ha motivato il no di Andrea Sempio all’incontro con lo psichiatra Roberto Catanesi, respingendo le accuse di fuga e ribadendo che la difesa non cerca sconti di pena o proscioglimenti per incapacità, ma punta all’assoluzione nel processo per il delitto di Garlasco. Il legale ha poi parlato delle intercettazioni ambientali, spiegando che nei soliloqui l’indagato citava le dichiarazioni di Alberto Stasi.

Garlasco: la richiesta della consulenza psichiatrica

A venti giorni dalla scadenza delle indagini preliminari fissata per il 28 settembre, la Procura di Pavia ha affidato allo psichiatra Roberto Catanesi l’incarico di svolgere una consulenza personologica su Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e di volere, la capacità di partecipare al processo e la pericolosità sociale.

Il perito ha inoltrato una richiesta formale per incontrare di persona il trentottenne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ma la difesa composta dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia ha opposto un fermo rifiuto.

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Di conseguenza, lo psichiatra dovrà redigere la propria relazione basandosi unicamente sul materiale documentale agli atti, tra cui scritti, soliloqui e interviste dell’indagato. I difensori hanno precisato che Sempio non rifiuterà un eventuale accertamento svolto nel contraddittorio delle parti qualora venga disposto da un giudice terzo durante il processo.

La strategia di Cataliotti sul processo

Nel corso della puntata di Morning News di oggi – 7 settembre 2026 – l’avvocato Liborio Cataliotti ha chiarito che la decisione di non sottoporre l’assistito al colloquio clinico non costituisce affatto una fuga dagli accertamenti.

Il legale ha spiegato che gli accertamenti sull’incapacità o sulla scemata capacità di intendere e volere vengono richiesti nel 3,6% dei casi dalle difese proprio perché da essi derivano sconti di pena, sospensioni del processo o proscioglimenti.

Cataliotti ha poi chiarito la linea del collegio difensivo: “Non cerchiamo sconti di pena, né evitare il processo, non vogliamo un proscioglimento per una presunta, supposta, non documentata incapacità di intendere e volere, vogliamo affrontare le prove del processo“.

L’avvocato ha aggiunto che la difesa mira all’assoluzione piena e che si aspetta dalla perizia un esito nullo, ritenendo impossibile diagnosticare una patologia senza il contributo diretto del soggetto.

La spiegazione dei soliloqui di Sempio

Interpellato sulle frasi catturate dalle intercettazioni ambientali in auto e sulle ricerche internet effettuate dall’indagato, l’avvocato Cataliotti ha invitato alla prudenza interpretativa contro le ricostruzioni dell’accusa.

Le parole dell’avvocato Liborio Cataliotti

In particolare, il legale ha citato la captazione del 12 maggio 2025 contenente la frase “Il sangue era secco quando sono passato io”, spiegando che Sempio stava semplicemente riproducendo a voce alta la versione difensiva resa da Alberto Stasi in un vecchio interrogatorio e non confessando un proprio passaggio nella villetta.

Riguardo all’interesse mostrato dal suo assistito per il delitto di Garlasco e per le perizie sul DNA, Cataliotti ha definito normale l’attenzione per un caso di cronaca nera che vedeva coinvolta la sorella del suo migliore amico, precisando che le ricerche informatiche sulla genetica risalenti a quel periodo riguardavano in realtà l’inchiesta sull’omicidio di Yara Gambirasio.