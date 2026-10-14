Garlasco, Cataliotti svela la "prova formidabile" che assolverebbe Sempio: "Vi sorprenderà, game over"

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Una differenza di oltre due centimetri tra il piede di Andrea Sempio e lo spazio interno della scarpa che ha lasciato le impronte dell’assassino nella villetta di Garlasco. È uno degli elementi della “prova formidabile” annunciata nei giorni scorsi dall’avvocato Liborio Cataliotti, che in un’intervista al Tg1 ha spiegato come è stata costruita. Il legale del 38enne, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, non usa giri di parole: “Se le impronte per terra, le 25 impronte dell’assassino, non sono state lasciate da Andrea Sempio, game over“.

L’impronta numero 6 e le scarpe Frau usate dalla difesa

La difesa si è concentrata sull’impronta numero 6, rilevata all’ingresso del bagno. Partendo dalle fotografie scattate dai Ris di Parma nel 2007, i consulenti ne hanno ricavato un calco e, con un progettista e una strumentazione tridimensionale, hanno ricostruito le dimensioni della scarpa. Sono state poi recuperate quattro Frau dello stesso modello e con la stessa suola, dal 40 al 43, per i confronti e le prove di calzata con Sempio.

“Abbiamo verificato quale sia il piano di alloggiamento che avrebbe potuto ospitare il piede di Andrea”, spiega Cataliotti. Secondo i suoi consulenti quello spazio non avrebbe potuto contenerlo, né oggi né nel 2007.

Radiografie e testimoni sul numero 44 di Sempio

Contro l’ipotesi che il piede di Sempio sia cresciuto negli anni, il legale ha fatto eseguire radiografie e ha chiesto a un ortopedico e a un antropologo universitario di stabilire quanto cambino le dimensioni di un piede tra i 18 e i 38 anni. “Non vi dico il responso, ma vi sorprenderà”, anticipa. Secondo la difesa, due testimonianze e un’intercettazione ambientale della madre dell’indagato confermerebbero che Sempio portava già il 44 nel 2007.

Impronta 33, Dna e il nodo Stasi

Le consulenze contestano anche le conclusioni dell’accusa sull’impronta 33, la traccia palmare sul muro delle scale che portano alla cantina. I consulenti hanno ripetuto l’esperimento con la ninidrina usando sangue, sudore e altri materiali biologici: “Si vedrà bene visivamente che colore assumerà l’impronta”, assicura il legale. Il materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara, secondo la perita Denise Albani, ha un aplotipo Y compatibile con la linea paterna di Sempio ma non permette di identificare un singolo individuo. Per Cataliotti è un dato “neutro”.

Secondo Cataliotti la scarpa dell’assassino sarebbe più piccola di un 42, la misura media attribuita ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva: un elemento che potrebbe tornare utile anche alla sua difesa. Il legale precisa però di non voler prendere posizione su Stasi.

Le consulenze saranno depositate entro il 18 ottobre, poi toccherà alla Procura di Pavia valutarle. La difesa chiede una perizia nel contraddittorio, possibilmente prima dell’eventuale udienza preliminare, e ha preparato un’eccezione di incostituzionalità: per Cataliotti la revisione della condanna di Stasi dovrebbe precedere un processo a Sempio. In tv, intanto, il caso ha già provocato momenti di tensione, come lo scontro tra Milo Infante e Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, a Ore 14 Sera.

In tarda mattinata l’avvocata Angela Taccia, che difende Sempio insieme a Cataliotti, si è fermata con i giornalisti prima di entrare in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio delle intercettazioni. Ha dichiarato: “L’impronta del piede dell’assassino è più piccola di quella di Andrea Sempio. Se necessario, siamo pronti a mettere a disposizione della Procura alcuni modelli di scarpe”. Un cronista le ha chiesto se si riferisse a una misura tra il 39 e il 40, e lei ha risposto: “Sì, proprio a quello mi riferivo”. Ha poi aggiunto che i nuovi accertamenti della difesa “forse possono andare anche a vantaggio di Alberto Stasi”.