Garlasco, Cataliotti torna a parlare di Stasi: "Se revisioneranno la sua condanna saremo contenti per lui"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Dopo giorni di schermaglie tra gli avvocati di Alberto Stasi e Andrea Sempio, Liborio Cataliotti prova a fare il pompiere, tornando al tanto citato – da parte di entrambe le fazioni – fair play. Il legale del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, esprimendosi sull’ex fidanzato di Chiara Poggi, ha dichiarato che "a noi la posizione di Stasi non interessa. Se revisioneranno la sua condanna saremo contenti per lui".

Cataliotti e il destino di Stasi

Ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, giovedì 5 novembre Liborio Cataliotti è tornato a parlare di Alberto Stasi: "A noi la sua posizione non interessa. Se venisse revisionata la condanna, saremo contenti per lui. Il tema è tutt’altro: nell’ambito del nuovo processo che ruolo avrebbe ciascuno. Quando dico ciascuno intendo prima fra tutti lo stesso Alberto Stasi. se venisse annullata la sua condanna rivestirebbe un ruolo, potrebbe costituirsi parte civile. Verrebbe sentito sotto giuramento, avrebbe diritto all’assistenza di un difensore che rappresentasse le sue ragioni, potrebbe chiedere un risarcimento del danno. Nell’ipotesi in cui invece rimanesse condannato, o fosse in corso la revisione, si porrebbe una grossa questione".

Poi ha specificato: "Durante l’incidente probatorio venne affrontata e discussa, venne dedicata un’udienza per decidere se Stasi potesse presentarsi in aula dotato di un difensore o di due difensori. Non sono questioni da poco. Lo stesso riguarda la famiglia Poggi, che deve poter avere la prerogativa di costituirsi parte civile"

La richiesta alla Corte Costituzionale sul rinvio a giudizio

Dallo studio è poi arrivata la domanda a Cataliotti relativa alle aggravanti (motivi abbietti e crudeltà) indicate dalla Procura di Pavia nella richiesta di rinvio a giudizio contro Sempio per il delitto di Garlasco: "Le contesteremo perché nel processo Stasi l’una non venne proprio contestata ma, per carità, questa sarebbe legata al movente, perché i motivi abiettim che significa più spregevoli, sono un’ipotesi aggravante legata all’elemento psicologico. Allora, siccome non si inquadrò l’elemento psicologico, cioè il movente di Stasi, ovviamente non potè essere contestata né tantomeno ravvisata. L’altra era stata ravvisata, quella della crudeltà, che invece era legata alla dinamica. E questo è più sorprendente che venga contestato, perché la dinamica quella era e quella rimane. Anche se prendo atto del fatto che la consulente della Procura, la professoressa Cattaneo, ha arricchito e in parte modificato la dinamica dell’omicidio".

Le prove della Procura

Sulle prove raccolte dalla Procura di Pavia contro Sempio, secondo Cataliotti "non ce n’è una in particolare, ma è proprio la lettura congiunta". Per esempio, sull’impronta 33: "Se una perizia venisse disposta dal giudice non ci sarebbe margine per opporsi. Per quella che è stata la nostra ricostruzione non è legata al all’impronta di piede sul gradino zero". Sul fatto che potesse essere bagnata, "abbiamo fatto lo stesso identico test, i vetrini sono a disposizione, hanno dato un risponso esattamente apposto a quello che hanno dato. Abbiamo riprodotto esattamente lo stesso esperimento con gli stessi reagenti, con gli stessi vetrini, con la stessa calce della Procura della Repubblica".

I video negli hard disk

Infine, sui video negli hard disk trasmessi da diverse tv negli ultimi giorni, Cataliotti ha rivelato che non aveva chiesto a Sempio "se avremmo trovato qualcosa per profilarlo, per mostrificarlo. Fu lui a dirlo. ‘Faranno di me un mostro’. Gli dissi ‘guarda Andrea, non mi interessa. Ci sono cose che possano essere agganciate all’omicidio?’. Lui dice ‘impossibile, perché non avendolo fatto non può esserci nulla che sia riconducibile all’omicidio’. A me basta questo".

E infine: "Allora io vi dico una cosa che ritengo significativa, che è la mia impressione, il mio intimo e il motivo per cui io di quei video tendo a non parlare, ma non ne avrei parlato neanche se l’avessi visto raccolto in preghiera. Il profilo non è prova (…). Io e l’avvocata Taccia ci siamo dissociati, ci mancherebbe altro che venisse condivisa la portata di quel pensiero. Però continuo a ripetere che non è un reato che ha connotazioni sessuali. Non c’è nulla che colleghi quel reato al sesso (…): non ci sono indumenti intimi strappati, non ci sono residui biologici nelle zone intime della povera vittima".