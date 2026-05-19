Garlasco, cavigliera di Chiara Poggi al centro della nuova inchiesta: chiesto un nuovo esame

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La cavigliera di Chiara Poggi potrebbe essere utile nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Lo suggerisce Dario Redaelli, consulente della difesa di Andrea Sempio che sostiene che nell’accessorio potrebbero esserci tracce di Dna o i segni di un possibile trascinamento del corpo della ragazza.

Chiesto un nuovo esame su un accessorio di Chiara Poggi

Un servizio mandato in onda il 19 maggio da Dentro la notizia fa sapere che secondo il consulente dei Poggi, Dario Redaelli, è tempo di analizzare dettagli trascurati in occasione delle precedenti indagini.

Uno di questi è la cavigliera che Chiara Poggi indossava il giorno in cui fu uccisa. Un accessorio, questo, già esaminato in passato ma che – come ricorda la genetista Marina Baldi – “non credo che abbia dato risultati interessanti”, altrimenti avremmo più dati.

Già nel 2007 i Ris considerarono la cavigliera interessante perché poteva rivelare, oltre a tracce di Dna magari dell’assassino, anche la possibilità di un trascinamento del corpo.

Marina Baldi, in collegamento con Dentro la notizia, dice: “Il trascinamento è una delle ipotesi possibili, esaminare la cavigliera può avere un senso“.

Cosa disse Alberto Stasi sulla cavigliera

La memoria, ora, ritorna alle utile dichiarazioni di Alberto Stasi rilasciate nel 2025 davanti ai pm della Procura di Pavia. “Non le avevo mai visto la cavigliera in quattro anni, e di certo non l’aveva a Londra”.

Quindi: “Mi ricordo di averle chiesto: ‘Ma questo da dove arriva?’ dopo essere tornato”. Chiara Poggi “non mi diede una vera e propria spiegazione, mi disse una cosa tipo: ‘No, ma ce l’avevo e mi piaceva. Ho voluto rimetterlo”.

La firma del delitto di Garlasco?

Probabilmente sulla cavigliera di Chiara Poggi potrebbe esserci ancora un Dna che rivelerebbe la firma dell’assassino, un reperto che oggi ritorna all’attenzione della difesa dei Poggi rappresentata dall’avvocato Gian Luigi Tizzoni.

Per Redaelli il gioiellino della vittima avrebbe meritato una maggiore attenzione, la stessa giustamente dedicata alle unghie della ragazza che, come noto, hanno restituito il Dna di Andrea Sempio e che hanno rappresentato uno degli indizi che collocherebbero l’indagato sulla scena del crimine, il 13 agosto 2007, con un movente legato a un rifiuto di un approccio sessuale.