Garlasco, che fine ha fatto Marco Poggi tra i dubbi sul viaggio con i genitori e il biglietto al cimitero

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Marco Poggi è stato convocato per mercoledì 6 maggio come persona informata sui fatti sul delitto di Garlasco. Del fratello di Chiara Poggi si sa pochissimo: dopo la tragedia familiare, si è trasferito e ha cercato di defilarsi dalla vicenda, anche se periodicamente è ritornato al centro dell’interesse dei media. Un aspetto accentuato soprattutto dopo l’inserimento di Andrea Sempio nel registro degli indagati.

Garlasco, il fratello di Chiara Poggi

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara, il nome di Marco Poggi è tornato a essere oggetto dell’attenzione mediatica con la riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco.

Il fratello della vittima, mai indagato e sempre considerato estraneo alla vicenda, è stato nuovamente convocato dalla Procura di Pavia come persona informata sui fatti nell’ambito del nuovo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato.

IPA

Dove vive ora Marco Poggi

Dopo la tragedia del 13 agosto 2007, Marco Poggi ha scelto negli anni una vita lontana dai riflettori. Secondo quanto riportato da diverse ricostruzioni giornalistiche, oggi vivrebbe nel Veneziano e lavorerebbe nel settore informatico.

Il fratello di Chiara ha sempre mantenuto un profilo molto riservato, evitando apparizioni pubbliche e dichiarazioni sul caso che ha sconvolto la sua famiglia.

All’epoca del delitto Marco era molto amico di Andrea Sempio, frequentazione che oggi torna inevitabilmente sotto la lente degli investigatori. Sempio era infatti solito frequentare la casa dei Poggi e conosceva bene le abitudini della famiglia.

La vacanza in Trentino con i genitori

Negli anni alcuni aspetti legati a Marco Poggi hanno alimentato il dibattito attorno a Marco Poggi, suo malgrado. Uno di questi riguarda la vacanza che il fratello di Chiara stava trascorrendo con i genitori in Trentino Alto Adige quando la ragazza venne uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco.

La telefonata e il biglietto al cimitero

Tra gli altri elementi citati nelle ricostruzioni compare anche una telefonata fatta da Andrea Sempio proprio nei giorni dell’omicidio, nonostante l’assenza della famiglia e dell’amico Marco Poggi in casa.

C’è poi il presunto biglietto comparso anni fa al cimitero di Garlasco, una vicenda che sarebbe emersa da un’intercettazione della madre di Chiara Poggi. Nel dialogo, la donna riferisce di un biglietto anonimo trovato sulla tomba della figlia, contenente pesanti accuse rivolte al figlio Marco.

Nonostante la scoperta, i genitori scelsero di non denunciare l’episodio per proteggere il ragazzo, già provato dalla tragedia. Non è mai emerso chi abbia lasciato quel foglio, né alcuna prova che il gesto fosse collegato in qualche modo alla vicenda giudiziaria.