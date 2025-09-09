Garlasco, chi è Flavius Savu arrestato per estorsione e perché è pronto a collaborare sull'omicidio di Chiara

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Flavius Savu è il romeno condannato, con un complice, per l’estorsione all’ex rettore del santuario della Bozzola a Garlasco. Latitante, è stato arrestato il 9 settembre 2025 in Svizzera, vicino a Zurigo. Nei mesi scorsi è tornato alla ribalta per aver sostenuto un collegamento tra presunti festini al santuario e la morte di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. L’avvocato di Savu ha fatto sapere che si metterà a disposizione della Procura di Pavia per le indagini sul delitto.

Chi è Flavius Savu

Flavius Savu è stato arrestato con un mandato di cattura internazionale. Latitante dal 2018, il 41enne di origini romene è stato condannato a 5 anni di carcere per estorsione aggravata ai danni dell’ex rettore del santuario della Bozzola di Garlasco, don Gregorio Vitali.

I fatti per cui Savu è stato condannato, insieme al connazionale Florin Tanasie, risalgono al 2014 quando riuscirono a estorcere decine di migliaia di euro al sacerdote minacciandolo di diffondere video compromettenti che lo ritraevano in rapporti sessuali.

IPA

Santuario della Bozzola

L’inchiesta svelò un giro di ricatti a luci rosse legato al santuario, che da allora è rimasto al centro di molteplici ricostruzioni, giudiziarie e giornalistiche collegate anche all’omicidio di Chiara Poggi.

Le dichiarazioni di Savu sul delitto di Garlasco

Il Tempo riporta che Savu avrebbe rivelato che Chiara Poggi sarebbe stata uccisa perché era venuta a conoscenza del giro di abusi sessuali, anche sui minori, che si compiva all’interno del santuario.

Sulla vicenda ci sarebbero però diverse ricostruzioni contrastanti. Per esempio a maggio 2025 un presunto memoriale scritto dal nipote di Savu e mostrato da Telelombardia lasciava intendere di essere a conoscenza di un giro di prostituzione nel santuario ma senza mai citare esplicitamente il nome di Sempio, Stasi o altre persone coinvolte nell’indagine.

Intanto l’avvocato di Savu, Roberto Grittini, ha fatto sapere che il suo assistito acconsentirà all’estradizione e si metterà a disposizione della Procura di Pavia, anche per quel che riguarda il caso Poggi. Resta da capire se il latitante, che deve comunque scontare i 5 anni di condanna, sarà considerato attendibile su eventuali sviluppi legati al delitto di Garlasco.

Ad alimentare i sospetti su un presunto collegamento tra la morte di Chiara Poggi e i festini ci sarebbe una foto della ragazza e di Alberto Stasi in gita al santuario. L’album in cui era contenuta l’immagine era stato sequestrato da casa di Stasi ma poi è scomparso nel nulla.

Secondo quanto riferito dalla Provincia Pavese, Savu, prima di essere arrestato, avrebbe confermato telefonicamente negli scorsi giorni il collegamento tra i due casi, ammettendo però di non conoscere Chiara Poggi e di non sapere se Andrea Sempio frequentasse il santuario.