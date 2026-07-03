Garlasco, chi è il genetista Ugo Ricci che ha fatto riaprire il caso con lo studio sul Dna di Stasi e Sempio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco è stata possibile a quasi vent’anni di distanza grazie all’applicazione dei più moderni sviluppi della genetica forense sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi. A mettere la firma sull’analisi che ha impresso la svolta sul caso è stato Ugo Ricci, consulente della difesa di Alberto Stasi. “È la scienza che ha riaperto l’inchiesta” ha detto il genetista fiorentino, spiegando le circostanze che hanno portato alla nuova indagine su Andrea Sempio.

L’analisi del Dna sulle unghie di Chiara Poggi

Ricci ha ripercorso in un’intervista a La Nazione le fasi iniziali della perizia che ha rimesso in discussione la verità giudiziaria sull’omicidio di Garlasco, a partire dall’analisi del Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi.

“Mi riferisco al materiale genetico analizzato nel 2014, quando la perizia d’ufficio del professor Francesco De Stefano, disposta nel processo d’Appello bis, individuò sui margini ungueali della vittima tracce di Dna maschile. Si trattava di aplotipi del cromosoma Y parziali, allora definiti ‘non consolidati’ e ritenuti non idonei a un’identificazione certa” ha ricordato il genetista, spiegando di aver applicato su quella traccia “nuovi modelli biostatistici, gli stessi poi confermati dall’incidente probatorio della dottoressa Albani, che collegano quelle tracce (in particolare sui reperti della mano destra e della sinistra) alla linea paterna di Andrea Sempio”.

La riapertura delle indagini su Garlasco

L’esperto genetista ha dunque raccontato l’incontro con gli avvocati di Stasi e la consulenza sui dati grezzi del 2014 sulla base dei nuovi algoritmi biostatistici.

“I calcoli confermano che quella traccia parziale è leggibile e compatibile. L’incidente probatorio della genetista Albani valida il mio lavoro: sulle unghie di Chiara c’è una forte corrispondenza con la linea paterna di Sempio”.

Per avvalorare i risultati dell’analisi del Dna, Ricci ha riportato il parere del luminare tedesco in pensione Lutz Roewer, a cui aveva chiesto di elaborare i dati “senza sapere chi fosse la vittima e chi i sospettati”.

“Quando ha rimandato i risultati, il suo responso coincideva millimetricamente con il mio: il profilo compatibile con le tracce sotto le unghie di Chiara Poggi era lo stesso che io avevo identificato come Sempio” ha spiegato il genetista fiorentino.

Chi è Ugo Ricci

Ugo Ricci, 63 anni, è oggi a capo dell’équipe di genetica forense dell’ospedale Careggi dopo una lunga carriera nella Scientifica.

Per 40 anni ha lavorato come criminalista, in qualità di consulente in genetica forense e perito in genetica forense, e per 16 anni è stato impegnato nella polizia di Stato, 13 dei quali come ispettore al Gabinetto regionale di polizia scientifica per la Toscana a Firenze.