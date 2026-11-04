Garlasco, chi è il Gup Luigi Riganti: il giudice del Tribunale di Pavia chiamato a decidere su Andrea Sempio

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Il Procuratore Fabio Napoleone ha consegnato i fascicoli con gli indizi di prova raccolti a carico di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il futuro del caso Garlasco passa adesso nelle mani di Luigi Riganti, il giudice del Tribunale di Pavia cui, dopo aver esaminato i fascicoli, spetterà decidere se mandare Sempio a processo o archiviare definitivamente le indagini a suo carico.

Luigi Riganti deciderà su Andrea Sempio

Nella mattinata di mercoledì 4 novembre, riporta La Provincia Pavese, i faldoni della nuova indagine sull’omicidio di Garlasco sono approdati sulla scrivania di Luigi Riganti, giudice in forza alla Procura di Pavia, città di cui è originario, dal 2010.

Riganti è il giudice dell’udienza preliminare cui spetterà decidere, sulla base delle prove raccolte dal procuratore Fabio Napoleone, del destino di Andrea Sempio. A lui il compito di stabilire se il 38enne dovrà sottoporsi a processo, con l’accusa di omicidio, o se le indagini a suo carico dovranno essere archiviate.

ANSA

Luigi Riganti ha 64 anni ed è originario di Pavia. Prima di operare nel tribunale cittadino ha lavorato però in tutta Italia, da nord a sud. È stato in forza presso le procure di Enna, Vercelli, Ascoli e Piacenza. Nel comune lombardo è tornato ormai da 16 anni.

Chi è il giudice del Tribunale di Pavia

Per Luigi Riganti quello di Garlasco non è il primo caso ad alto impatto mediatico. Il giudice si è anche occupato del caso di Massimo Adriatici, l’assessore leghista di Voghera accusato dell’omicidio di Younes El Boussettaoui. Riganti condannò il politico a 12 anni di carcere, confermando l’accusa di omicidio volontario.

Il magistrato è stato anche Gup nel corso dell’inchiesta a carico dell’ex sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, accusato di corruzione nel 2022 e il cui processo è tutt’ora in corso. La procura ha chiesto per Ceffa una condanna pari a 5 anni di reclusione.

Tra i procedimenti di cui si sta occupando il giudice Riganti, stavolta nel ruolo di Gip, c’è anche il delitto di Andrea Rocchelli, il fotoreporter pavese assassinato in Ucraina nel 2014. Riganti dovrà valutare se disporre altre indagini.

Gli ultimi risvolti del caso Garlasco

Concluso quello che è ormai il terzo filone d’indagine, gli inquirenti di Pavia hanno chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, verso cui muovono l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato, delitto “commesso per motivi abietti, riconducibili all’odio”.

L’accusa si basa su una ventina di elementi raccolti e analizzati da inquirenti e consulenti esterni, tra cui il Dna estrapolato dalle unghie della vittima e l’impronta su una parete del luogo del delitto. Elementi che gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia si dichiarano pronti a smontare punto per punto.

La difesa di Sempio è inoltre intenzionata a chiedere una sospensione del procedimento, in attesa della conclusione del giudizio di revisione su Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.