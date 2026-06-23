Garlasco, chi è il nuovo presunto testimone scovato da Filorosso: "Vidi una ragazza in bici, pedalava veloce"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Ci mette la faccia il nuovo presunto testimone del caso Garlasco scovato dalla trasmissione Filorosso di Antonino Monteleone. L’uomo, con cappellino con visiera, maglietta a strisce e atteggiamento schivo, sulla panchina di un parco pubblico ha raccontato la sua verità a Monteleone. Il giornalista era stato raggiunto dalle critiche per aver già dato la parola – tramite un audio – all’ennesimo testimone tardivo, ma ha giustificato l’intervista sostenendo che la redazione di Filorosso sia la prima a nutrire dubbi sulle parole dell’uomo. Dubbi che si sceglie di condividere col pubblico.

Il nuovo presunto testimone su Garlasco

Da una parte, Monteleone nel corso della puntata ha esposto il suo manifesto giornalistico in merito al caso Garlasco: “Lo diciamo molto chiaramente, le gemelle Cappa e la famiglia Cappa sono assolutamente estranee alle indagini”.

Dall’altra parte, però, il giornalista ha dato voce all’ennesimo testimone che sostiene di aver visto qualcosa di potenzialmente rilevante. E la cui testimonianza non è stata ritenuta credibile dai carabinieri.

La versione del presunto testimone

L’uomo si è presentato come qualcuno che si è sempre “occupato di musica”, facendo “il DJ” e che oggi si occupa di “produzioni musicali e di management”.

Un uomo, per sua ammissione, con “pochissimi contatti con il mondo esterno se non quelli che sono richiesti” dal suo “lavoro”. E con alle spalle una vecchia denuncia per aggressione sessuale finita con un patteggiamento, come lui stesso ha raccontato.

Nel 2025, il presunto testimone è andato dai carabinieri di Milano per raccontare la sua verità: nel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, l’uomo si sarebbe trovato a Garlasco per motivi inerenti al suo lavoro. E avrebbe visto qualcosa.

Quel giorno, sostiene, ha visto una ragazza in bicicletta: “Una bella ragazza. Mi son girato e l’ho guardata”.

E ancora: “Se n’è andata che pedalava a una velocità assurda. Pedalava veloce. Ti dico che è spuntata fuori dalla strada. Ho percepito una fuga… Aveva due occhi spiritati quella ragazza. Aveva un bel completino nero, una magliettina, il pantalone, aveva questi occhiali, mi ricordo gli occhiali portati sulla testa”.

Poi il dettagli sulla bicicletta: “Era una bici nera e aveva dei dei raggi, sembravano d’argento. Cromatiche che riflettevano la luce”.

La replica di Antonino Monteleone

Questa la replica del giornalista Monteleone, che ha proposto all’uomo solo tre scenari possibili: “Scenario uno, sei un calunniatore e stai mettendo sul luogo una persona che non era sul luogo. Secondo scenario, sei un mitomane… Terzo scenario, stai dicendo la verità“.

Le presunte minacce di morte

L’uomo, che si dice mosso da una questione di coscienza, ha poi aggiunto di avere ricevuto delle minacce di morte: due individui lo avrebbero raggiunto a casa per intimargli di lasciar perdere il caso Garlasco.

Come sta Daniela Ferrari

Intanto arrivano novità in merito alla salute di Daniela Ferrari: la madre di Andrea Sempio, trasportata in rianimazione per una overdose di farmaci, non sta bene e resterà ancora ricoverata. Ne ha dato notizia l’avvocata Angela Taccia.