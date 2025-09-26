Garlasco, chi è l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e cosa ha detto su Andrea Sempio durante le indagini

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuove perquisizioni legate al caso Garlasco colpiscono l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari. L’ex magistrato è noto per aver archiviato la posizione di Andrea Sempio: l’ipotesi è che abbia agito dietro corresponsione di denaro da parte della famiglia Sempio, a sua volta destinataria di una perquisizione domiciliare.

Mario Venditti, chi è l’ex procuratore di Pavia

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco arriva a una nuova svolta, dopo che gli investigatori hanno coinvolto Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, già noto per aver archiviato l’indagine su Andrea Sempio nel 2017.

Durante la sua lunga carriera in magistratura, Mario Venditti ha prestato servizio nella Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), operando in sedi delicate come Milano e Reggio Calabria. Ha poi ricoperto il ruolo di Procuratore Aggiunto a Pavia.

Venditti richiese l’archiviazione dell’indagine che vedeva coinvolto Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, difendendo strenuamente tale decisione, affermando la mancanza di prove sufficienti contro di lui e ritenendo irrilevanti che le nuove analisi presentate dalla difesa di Alberto Stasi.

Successivamente al pensionamento dalla magistratura, assunse l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) del Casinò di Campione d’Italia (Como).

Cosa disse di Andrea Sempio

Mario Venditti ha escluso sempre in modo netto il coinvolgimento di Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi. Intervistato lo scorso mese di giugno a "Quarto Grado", l’ex procuratore aveva specificato che la sua indagine non ha mai trovato alcun elemento valido per procedere.

"Premetto, non mi sono mai occupato delle indagini su Alberto Stasi" aveva chiarito. "Fu la madre di Stasi a presentare una denuncia contro Sempio, ma non sono mai emersi elementi per procedere, né nelle intercettazioni né in tutto il resto".

Venditti ha precisato di essersi concentrato solo sui tre punti della denuncia. "Lo scontrino del parcheggio di Vigevano, le tre chiamate a casa Poggi una settimana prima dell’omicidio e le indagini sul Dna. Vi assicuro che non sono mai stato dalla parte degli indagati, in questo caso e in nessun altro innumerevole caso di cui mi sono occupato".

"Quello che è stato fatto nel 2016" ha poi aggiunto "è stata una rivalutazione di elementi che già c’erano e che erano stati già valutati dai giudici, dalla corte d’Appello e dalla Cassazione. Questo non è corretto ed è anomalo. Andrea Sempio con questo omicidio non c’entra assolutamente nulla, sulla scena del crimine c’era solo una persona e non era lui".

Nello scorso mese di maggio Mario Venditti aveva già difeso il suo operato attraverso una nota diffusa dal suo legale. In quell’occasione l’ex procuratore aveva ribadito che la sua richiesta di archiviare l’indagine su Andrea Sempio nel 2017 si basava sulla valutazione di "inservibilità" e "infruttuosità" delle prove scientifiche, inclusa la controversa "impronta 33". All’epoca, il Gip accolse tale richiesta per "assoluta carenza di riscontri oggettivi".

Il ruolo nel delitto di Garlasco

Il 26 settembre, militari della Guardia di Finanza e carabinieri hanno perquisito le case di Venditti (a Pavia, Genova e Campione d’Italia), dei familiari di Andrea Sempio (genitori e zii), nonché gli immobili di due ex carabinieri implicati nel dossier del 2007, Giuseppe Spoto e Silvio Sapone.

L’ex procuratore è iscritto nel registro indagati con l’accusa di corruzione in atti giudiziari: il sospetto è che abbia fatto archiviare l’indagine su Sempio (2017) in cambio di 20-30 mila euro.

Un elemento cruciale è un biglietto ritrovato dai perquisitori, recante la scritta "Venditti / gip archivia" con cifre "20/30 euro". Gli inquirenti ipotizzano omissioni o azioni manipolative che potrebbero aver inquinato le primissime fasi dell’inchiesta su Poggi.

Qualora le accuse nei confronti di Venditti fossero confermate, si profilerebbe un ridisegno dell’impianto investigativo su Garlasco, con conseguenze potenzialmente rilevanti sull’archiviazione passata e sulla verità giudiziaria. Al momento restano da verificare tutte le posizioni, nel rispetto della presunzione d’innocenza.