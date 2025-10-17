Garlasco, chi è Liborio Cataliotti nuovo avvocato di Andrea Sempio: da Wanna Marchi a Saman, i casi seguiti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Andrea Sempio ha un nuovo avvocato. Si tratta di Liborio Cataliotti, 59 anni, impegnato in passato in molti processi di alto profilo. Ha difeso Wanna Marchi e ha lavorato nei processi per il calcioscommesse e in quello sul caso Stamina. Il nuovo legale prende il posto di Massimo Lovati, che sarebbe stato sostituito a causa delle sue molte dichiarazioni sul caso di Garlasco.

Andrea Sempio cambia avvocato

Il principale indagato nella nuova inchiesta sul caso di Garlasco, Andrea Sempio, ha scelto di sostituire il suo storico avvocato, Massimo Lovati, con Liborio Cataliotti.

Il nuovo legale di Sempio ha partecipato alla difesa di diverse persone coinvolte in casi di alto profilo, l’ultimo dei quali è Davide Lacerenza, proprietario della Gintoneria di Milano.

Lovati sarebbe stato sostituito a causa delle molte interviste e dichiarazioni rilasciate a proposito del caso di Garlasco nelle scorse settimane, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos.

I processi di Liborio Cataliotti

Negli anni, il nuovo avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti ha difeso diversi personaggi accusati in casi di cronaca che hanno fatto notizia.

Tra i primi che lo hanno reso noto c’è stato quello di Wanna Marchi, televenditrice condannata per truffa e bancarotta a oltre 9 anni di carcere.

Cataliotti ha però anche difeso Davide Vannoni nel caso Stamina e Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, condannato in appello per l’omicidio della nipote a 22 anni di carcere.

La scelta del nuovo avvocato di Andrea Sempio

Non sarebbe stato semplice, per Andrea Sempio, scegliere il sostituto del suo storico avvocato, Massimo Lovati.

Angela Taccia, l’altra avvocata di Sempio che affiancava Lovati, avrebbe contattato il noto penalista Carlo Taormina, già difensore di Anna Maria Franzoni. Taormina avrebbe però rifiutato l’incarico.

Per un periodo anche la stessa Taccia era stata tra i principali candidati per diventare il principale avvocato di Sempio. La scelta è però infine ricaduta su Liborio Cataliotti.

Notizia in aggiornamento