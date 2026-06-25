Garlasco, chi è Roberto Catanesi a cui è stata affidata la perizia psichiatrica di Andrea Sempio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Roberto Catanesi è stata affidata la perizia psichiatrica di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Catanesi è medico e psichiatra, oltre che professore ordinario dell’Università di Bari. La Procura ha chiesto all’esperto di accertare l’esistenza di patologie che abbiano potuto incidere sulla capacità di intendere e volere di Sempio all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi, oltre che di valutare anche la sua eventuale pericolosità sociale.

Cosa si sa sulla perizia psichiatrica di Andrea Sempio

Della perizia psichiatrica di Andrea Sempio ha parlato il programma Morning News nella mattinata di giovedì 25 giugno.

L’inviato della trasmissione Mediaset ha riferito che a Roberto Catanesi la Procura ha chiesto di esaminare Andrea Sempio sulla base dei documenti a disposizione dei magistrati per capire se in capo all’indagato ci siano delle patologie che abbiano potuto incidere sulla sua capacità di intendere e volere all’epoca dei fatti, cioè nell’agosto del 2007, e di valutare l’eventuale pericolosità sociale dello stesso Sempio.

Le indagini sono aperte, con un termine previsto per il 28 settembre.

La Procura ha nominato anche altri consulenti per valutare le cinque consulenze presentate dalla difesa di Andrea Sempio, con l’obiettivo, in particolare, di accertarne la fondatezza e il rigore scientifico.

Chi è Roberto Catanesi

Lo psichiatra Roberto Catanesi, a cui è stata affidata la perizia psichiatrica di Andrea Sempio, è un medico con oltre 30 anni di esperienza in ambito peritale e una delle più importanti figure del settore.

Catanesi è anche professore ordinario alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari, dove insegna psicopatologia forense.

Presso la stessa università, Roberto Catanesi è anche coordinatore della Sezione di Criminologia e Psichiatria forense del Dipartimento di Medicina interna e Medicina pubblica della stessa Università. Non solo: è anche direttore del Master in Criminologia clinica.

Le parole di Cataliotti sulla perizia psichiatrica di Sempio

Nella puntata dello scorso 28 maggio di Dritto e rovescio, l’avvocato Liborio Cataliotti aveva commentato la richiesta di perizia psicologica disposta dalla Procura di Pavia per il suo assistito, Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco.

Il legale ha detto: “Non gli si può imporre la perizia, valuteremo noi del team difensivo se e quando farlo sottoporre”.