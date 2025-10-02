Garlasco, Chi l'ha visto diffonde l'audio delle intercettazioni inedite di Andrea Sempio: cosa si sente

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“C’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti“, sono parole che Andrea Sempio ha pronunciato in una delle intercettazioni ambientali catturate nel contesto delle prime indagini sul delitto di Garlasco che lo hanno coinvolto. A far sentire l’audio inedito è stata Federica Sciarelli nel corso di una puntata di Chi l’ha visto?, ma si tratta di materiale che non sarebbe mai stato trascritto sui documenti ufficiali, eppure l’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, si era vista respingere l’accesso a quelle registrazioni “per scarsa motivazione”. Lo sottolinea Antonio De Rensis, il legale che difende l’ex fidanzato di Chiara Poggi.

Le intercettazioni inedite a Chi l’ha visto

Mercoledì 1° ottobre durante una puntata di Chi l’ha visto? la conduttrice Federica Sciarelli ha mandato in onda un contenuto inedito sul delitto di Garlasco. Si tratta di intercettazioni ambientali catturate all’interno dell’auto di Andrea Sempio nel 2017, ovvero nel contesto delle prime indagini per l’omicidio di Chiara Poggi che lo vedevano indagato per la prima volta.

Ciò che si intuisce dal materiale è che in quel momento Sempio, storico amico di Marco Poggi, è che in quel momento stesse parlando al telefono con qualcuno con l’autoradio accesa dalla quale proveniva musica jazz.

L’audio è piuttosto disturbato dai rumori del traffico e dal volume della musica. Dalle ciò che è possibile percepire, si sente: “Quando vanno a guardare loro vanno a vedere foto, filmati, qualunque cosa. Però c’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti”.

Poi continua: “Mi hanno fatto parecchie domande, secondo me erano abbastanza dalla mia“. Come sottolinea anche Libero Quotidiano, queste frasi sono state trascritte su dei brogliacci che Federica Sciarelli ha mostrato in studio ma che – pare – non sarebbero mai stati inseriti tra i documenti ufficiali.

La reazione di Antonio De Rensis sull’audio

In studio era presente anche Antonio De Rensis, che insieme alla collega Giada Bocellari difende Alberto Stasi. Sia gli elementi inediti in sé che quella frase enigmatica (“erano abbastanza dalla mia”) risultano interessanti. Infatti De Rensis ha commentato: “L’alibi venne cancellato inavvertitamente, queste non sono state trascritte casualmente”.

Quindi: “Ci sono molte cose che dovevano essere approfondite”. In un’altra frase estrapolata da un’altra intercettazione, riportata anche da Il Giornale, Sempio diceva: “Quando pensi che però c’hai in ballo 30 anni di galera“. Ora, scrive Libero Quotidiano, gli inquirenti stanno passando al setaccio almeno 806 file audio già depositati nella precedente inchiesta, un materiale multimediale che non sarebbe stato ancora trascritto del tutto e sul quale vanno verificate eventuali discrepanze tra ciò che si sente e ciò che almeno in parte fu riversato nero su bianco.

La nuova svolta sul caso Garlasco

Come noto, nelle ultime settimane un’altra scossa ha investito le indagini sul delitto di Garlasco. Si tratta delle indagini a carico dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, al quale è stato contestato il reato di corruzione in atti giudiziari.

Secondo la Procura di Brescia Venditti, nel 2017, potrebbe aver ricevuto dai Sempio una somma di denaro pari a circa 30mila euro per favorire Andrea e archiviare le indagini che lo riguardavano. I puntini uniti dagli investigatori sono vari: il primo è un appunto trovato in casa Sempio durante le perquisizioni del 14 maggio 2025 sul quale ci sarebbe stato scritto: “Venditti / gip archivia X 20-30 euro”.

Ancora, tra il 2016 e il 2017 sui conti bancari dei Sempio si sarebbero verificati movimenti pari a circa 43 mila euro. Venditti si dichiara estraneo ai fatti e i Sempio hanno spiegato che quell’appunto sarebbe stato un appunto delle spese da sostenere per il lavoro degli avvocati.