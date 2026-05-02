Garlasco, Chiara Ingrosso attacca De Rensis sugli audio nell'esposto: "Costruito alcune false testimonianze"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Non si placano le polemiche su uno dei più discussi filoni mediatici relativi al caso di Garlasco. La giornalista Chiara Ingrosso, ex inviata di FarWest di Salvo Sottile, è tornata sugli audio registrati di nascosto all’avvocato Antonio De Rensis e citati nell’esposto presentato alla Procura di Milano a fine aprile. Ospite di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado, la reporter ha tuonato la sua tesi sul difensore di Alberto Stasi: "Io sospetto che De Rensis abbia costruito alcune dichiarazioni false". Chiamando in causa anche il collega de Le Iene Alessandro De Giuseppe.

Cosa ha detto Chiara Ingrosso da Gianluigi Nuzzi a "Quarto Grado"

"Al contrario di quello che è stato detto in questa settimana, non ho voluto sabotare il programma per cui lavoravo o i colleghi", ha esordito la Ingrosso.

"Le registrazioni che effettuo sono nell’ambito della mia indagine professionale su Garlasco. Mentre indagavo sul filone della Procura, si apriva però contemporaneamente un filone mediatico dei dibattiti in studio. Ho iniziato quindi a notare delle anomalie, soprattutto nelle dichiarazioni dell’avvocato De Rensis".

La giornalista ha poi voluto fare una premessa: "L’avvocato De Rensis, in questo procedimento contro Andrea Sempio, non è una parte in causa e non è legato all’inchiesta della Procura. Eppure in tutti i salotti televisivi, prima come spettatrice e poi come giornalista, mi è saltato all’occhio il fatto che il legale si pone sempre come un anticipatore, un conoscitore delle mosse degli inquirenti che starebbero per arrivare".

Chiara Ingrosso ha poi dichiarato che da un anno De Rensis "dice di fare fede alle indagini tradizionali, cioè le indagini testimoniali. E se i testimoni sono quelli con cui mi sono rapportata io, abbiamo un problema enorme. I giornalisti sono i cani da guardia del potere, ma se ci mischiamo col potere diventiamo complottisti".

Il sospetto di Ingrosso sulle dichiarazioni "costruite" da De Rensis

A metà del suo dialogo col conduttore, Chiara Ingrosso arriva al punto sugli audio registrati: "Io penso e sospetto che De Rensis abbia costruito alcune false testimonianze. Lo ipotizzo, non l’ho denunciato né querelato". Interrogata sulla gravità delle sue dichiarazioni, la giornalista risponde a Nuzzi: "Non l’ho fatto io però, ho soltanto ricevuto informazioni. E come giornalista avevo il dovere di darne notizia".

Ingrosso passa quindi a spiegare nei dettagli: "Ho ascoltato quella che definirei la controparte di questa triste vicenda, l’avvocato De Rensis, esagitarsi perché l’avrei registrato a cena. Voglio precisare che io a quella cena sono andata soltanto per avere un dialogo con lui, perché quando non ci si basa sulla pista innocentista di Stasi è veramente difficile parlarci".

"Il punto è che se io dico a De Rensis che sto andando ad ascoltare due testimoni ascoltate esclusivamente da Le Iene, trovo anomalo che l’avvocato si preoccupi di come io condurrò quell’intervista. Perché voi avete mandato in onda solo alcuni estratti, ma la cicci c’è. Altrimenti non mi sarei giocata la carriera per una cosa così seria".

La questione delle due testimoni di Sanremo

Riguardo alle due testimoni, prosegue Ingrosso, "io ho lanciato un amo. Io avevo già scoperto che il testimone del canale Gianni Bruscagin non era totalmente libero nelle sue relazioni all’interno del paese di Garlasco".

"Quando però dico a De Rensis che sto per andare a Sanremo, lui ha due scelte. La prima è farmi proseguire liberamente rischiando che qualcosa venga scoperto, come ho dichiarato anche nell’esposto alla Procura, oppure controllare quello che non può comandare. E da lì inizia una serie di telefonate".

Le due testimoni, afferma la reporter, "mi puzzano. Se già Bruscagin era claudicante come testimonianza, quelle di Sanremo voglio approfondirle. A quel punto De Rensis mi introduce il collega de Le Iene Alessandro De Giuseppe, affinché mi spiegasse il contesto in cui queste testimonianze erano maturate".

Il racconto della telefonata con De Rensis e De Giuseppe entra quindi nel vivo: "Il contesto mi lascia basita. Questa conversazione avviene tramite il cellulare di De Rensis, e questo è molto importante. E tutti e due mi danno la spiegazione insieme, il cui contenuto è ancora riservato. Inoltre mi danno indicazioni specifiche su quali domande mi è concesso fare e quali no".

E poi annuncia uno "spoiler": "Quando poi vado a Sanremo e scopro che le cose non stanno così, l’avvocato è saltato sulla sedia assieme al suo amico De Giuseppe".