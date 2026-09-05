Garlasco, Chiara Ingrosso replica e attacca Antonio De Rensis: "Io parlo di carte, non di fagiani"
Chiara Ingrosso ha attaccato duramente lo storico avvocato di Stasi nel caso di Garlasco, Antonio De Rensis, per il caso dell'esposto contro di lui
La giornalista Chiara Ingrosso ha risposto ad Antonio De Rensis, storico avvocato di Alberto Stasi nel caso di Garlasco, che ne aveva chiesto il licenziamento. La ragione dell’attacco di De Rensis è ancora legata alla registrazione effettuata da Ingrosso, a cui è seguito un esposto in procura a Milano.
- Lo scontro tra De Rensis e Ingrosso e l'esposto
- L'accusa di Ingrosso sul "potere mediatico" di De Rensis
- L'attacco di Ingrosso sui testimoni
Lo scontro tra De Rensis e Ingrosso e l’esposto
Lo scontro tra De Rensis e Ingrosso è iniziato ad aprile del 2026, quando la giornalista ha presentato un esposto alla procura di Milano contro lo storico avvocato di Alberto Stasi.
La giornalista, che aveva più volte avuto a che fare con De Rensis, lo accusava di “dettare” la linea editoriale di diverse trasmissioni di cronaca nera sul caso di Garlasco.
Il contenuto dell’esposto derivava da una conversazione tra Ingrosso e De Rensis, registrata dalla giornalista all’insaputa dell’avvocato.
L’accusa di Ingrosso sul “potere mediatico” di De Rensis
Durante la trasmissione Quarto Grado, Ingrosso è tornata ad attaccare De Rensis, per la sua reazione all’esposto:
Io ritengo che questa sia una prova indiretta del potere mediatico di Antnio De Rensis. Già in un’occasione, quando io ho fatto l’esposto, il signor De Rensis si è permesso di dire alla trasmissione Rai Ore 14: “Questa donna è una ex giornalista e non lavorerà mai più“.
“Questo è un elemento molto importante. Quale avvocato di un condannato definitivo non revisionato, sulla televisione pubblica, si può permettere di licenziare una giornalista con il benestare di tutti, in particolare della persona che in quel momento conduceva la trasmissione e non diceva nulla?” si è poi chiesta la giornalista.
L’attacco di Ingrosso sui testimoni
“Non capisco perché De Rensis debba avere questo atteggiamento da intoccabile. Questa è un’intimidazione” ha proseguito Ingrosso, che ha poi attaccato:
Io parlo di carte, non di fagiani. Il signor De Rensis ha detto che sono finiti i tempi delle chiacchiere. Io da lui ho sentito soltanto Fagiani, non una parola di diritto”.
La giornalista è quindi tornata ad attaccare l’avvocato su una delle piste da lui suggerite: Sapete quando li hanno sentiti questi testimoni che ritenevano rilevanti per le Cappa? Li hanno sentiti alla fine delle indagini del 2026, e intanto hanno rovinato la vita a queste persone.”