Garlasco, Chiara Poggi avrebbe scoperto file pornografici nel pc di Alberto Stasi la sera prima dell'omicidio

Chiara Poggi la sera prima di essere assassinata a Garlasco avrebbe aperto una cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano presenti diversi file pornografici. È quanto ribadiscono Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia della vittima, che hanno tenuto a fare chiarezza sulle scoperte fatte da Chiara nelle ore precedenti all’omicidio e che potrebbero essere alla base del movente di Alberto Stasi. I difensori di Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi si sono detti pronti a sostenere quanto dichiarato nel corso di un apposito incidente probatorio, con l’obiettivo di “approfondire celermente ogni ulteriore elemento utile a una ricostruzione ancor più dettagliata dei fatti, nell’interesse della verità e della giustizia”.

I file porno scoperti da Chiara Poggi

I legali Tizzoni e Compagna, che curano gli interessi della famiglia Poggi, hanno voluto far chiarezza sulle ultime ore di Chiara per evitare nuove polemiche e caos sul caso che domina da mesi le pagine di cronaca nera. Gli avvocati, infatti, hanno reso noto ancora una volta le scoperte di Chiara nel pc di Stasi.

La vittima, la sera prima di essere uccisa, avrebbe infatti aperto la cartella “militare” del computer del fidanzato, venendo a scoprire che all’interno erano contenute diverse immagini pornografiche.

La scoperta sarebbe avvenuta quando la stessa Chiara avrebbe aperto il pc di Stasi per copiare le foto della vacanza a Londra. Ma davanti a delle cartelle sospette, avrebbe prima aperto una denominata “animali” per poi atterrare su “militare” e la cartella interna “nuova cartella” nella quale erano presenti decine di scatti a luci rosse.

La scoperta mentre Stasi non c’era

Guardando la timeline delle attività sul pc di Stasi del 12 agosto 2007, l’apertura della cartella e la scoperta dei file sarebbe avvenuta attorno alle 22, orario in cui il fidanzato non era presente in casa Poggi.

Quell’orario, infatti, era stato segnalato da Stasi ai carabinieri il 13 agosto 2007 come quello d’uscita dalla villa per far ritorno a casa per mettere al riparo il cane, temendo l’arrivo della pioggia.

Il parere dei legali dei Poggi

Tizzoni e Compagna, quindi, hanno voluto ribadire la loro denuncia sul nuovo boom del caso degli ultimi mesi.

I legali, infatti, puntano il dito contro le scelte della linea difensiva di Stasi che starebbe cercando “impropriamente di riabilitare l’assassino mettendo alla gogna la famiglia della vittima, senza alcuna considerazione delle prove che sono già state raccolte nel processo a seguito della prima sentenza della Cassazione”.

L’accesso alla cartella, hanno ribadito gli avvocati, potrà essere “verificato anche in contraddittorio mediante apposito incidente probatorio“.

Dichiarazioni che però hanno acceso la polemica, col legale di Stasi Antonio De Rensis che ha risposto piccato a Ore 14.

Il possibile movente di Stasi

Negli ultimi giorni è montata la polemica sulla “nuova” Bpa dei Poggi secondo cui l’aggressione sarebbe iniziata in cucina dopo un diverbio tra Chiara e Stasi.

Alla base di questo litigio, quindi, potrebbe esserci proprio la scoperta della cartella porno, con Chiara che potrebbe aver chiesto chiarimenti prima che la discussione degenerasse