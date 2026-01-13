Garlasco, Chiara Poggi non sarebbe stata colpita nell'ingresso ma in cucina: lì c'era anche il Dna di Stasi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Chiara Poggi non sarebbe stata aggredita nell’ingresso della villetta di via Pascoli, come ipotizzato nelle ricostruzioni iniziali del delitto, ma in cucina. È questa la verità alternativa che emerge dalla perizia affidata ai consulenti della famiglia Poggi, che hanno ultimato una serie di accertamenti all’interno della villetta di Garlasco. In cucina, viene evidenziato, è stato trovato il Dna di Alberto Stasi.

Cosa emerge dalla Bpa di Garlasco

Secondo i periti di parte, l’aggressione che poi sfociò nell’omicidio di Chiara Poggi sarebbe iniziata proprio nel locale della colazione.

Un’ipotesi alternativa rispetto a quella elaborata nel 2007 sulla base della Bpa, l’analisi delle macchie di sangue, che collocava l’inizio dell’attacco nell’ingresso della casa. Per Bpa si intende il Bloodstain Pattern Analysis, l’analisi delle tracce di sangue repertate sulla scena del crimine.

Nuova ipotesi, l’aggressione di Chiara Poggi in cucina

A spiegare la nuova ricostruzione è Dario Redaelli, consulente della famiglia, raggiunto dal Corriere della Sera: “Per noi l’aggressione, che sfocia nell’omicidio, comincia invece in cucina, dove nella spazzatura dell’ultima colazione di Chiara è stato trovato il bricco di Estathé sulla cui cannuccia c’è il Dna di Alberto Stasi”.

Per l’avvocato Gian Luigi Tizzoni non ci sarebbero colpevoli alternativi a Stasi. E se questo dato fosse stato disponibile all’epoca delle prime indagini, “la motivazione della condanna sarebbe stata ancora più forte”.

La logica conseguenza di tale tesi è che, con verità probatorie più forti raccolte all’epoca, oggi non avremmo nuovi filoni di indagine sulla presenza di eventuali assassini in concorso.

Il reperto, rimasto inesplorato per anni, è emerso durante l’incidente probatorio legato alla recente inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio.

Proprio l’analisi della spazzatura di casa Poggi, mai esaminata in precedenza, ha portato al rinvenimento del Dna di Stasi sulla cannuccia del bricco. Un elemento che, secondo i consulenti della famiglia Poggi, rafforzerebbe la tesi della presenza dell’allora fidanzato di Chiara in casa in un momento compatibile con il delitto.

Cosa succede in caso di revisione del processo a Stasi

“Ritengo questi risultati utilizzabili in caso di una richiesta di revisione, ma il mio ruolo è quello di consulente. Decideranno i legali”, ha dichiarato Gian Luigi Tizzoni. E una richiesta di revisione del processo potrebbe effettivamente arrivare da parte dei legali di Alberto Stasi, alla luce del nuovo filone di indagine su Andrea Sempio.

Intanto attorno al giallo di Garlasco continuano i rumori di fondo, come i due nuovi testimoni svelati da Le Iene o come le nuove esternazioni dell’avvocato Massimo Lovati, secondo il quale il caso sarà risolto solo dalla confessione di un correo che però, in realtà, non esiste.