Garlasco, Chiara Poggi potrebbe aver lottato per 60 minuti prima di morire: i nuovi approfondimenti

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Nel giorno della seconda chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, nuovi dettagli sul delitto di Garlasco emergono dagli approfondimenti effettuati dalla dottoressa Cristina Cattaneo e dall’anatomopatologo Biagio Eugenio Leone. Secondo le conclusioni, in via Pascoli 8 si sarebbe consumata “una dinamica lesiva non immediatamente coincidente con il decesso”. Ciò significa che Chiara Poggi avrebbe opposto una “difesa quantomeno passiva” nei confronti del killer, quindi la forbice tra l’aggressione e la morte della 26enne potrebbe estendersi tra i 15, i 30 e i 60 minuti.

La forbice temporale tra l’aggressione e la morte di Chiara Poggi

Brevemente, Chiara Poggi non sarebbe morta contestualmente ai colpi inferti dal killer. È ciò che si legge nelle conclusioni della valutazione firmata dall’anatomopatologa forense Cristina Cattaneo e dal collega Biagio Eugenio Leone.

Secondo gli esperti, scrive Adnkronos, nella villetta di via Pascoli 8, nel corso dell’atto omicidiario, avrebbe avuto luogo “una dinamica lesiva non immediatamente coincidente con il decesso“.

ANSA

Chiara Poggi avrebbe subito “un’azione aggressiva protrattasi nel tempo”, durante la quale, mentre riceveva i colpi al volto e alla testa, rispondeva con una colluttazione “durante la quale la vittima avrebbe posto in essere atti di difesa quantomeno passiva“.

La “produzione delle lesioni” sarebbe dunque stata “anteriore al decesso”. Quindi la vittima potrebbe aver perso la vita tra un minimo di 15 o 30 minuti dopo la conclusione dell’atto omicidiario, ma “senza che possa escludersi una sopravvivenza complessiva più prolungata fino ai 60 minuti”, si legge nelle conclusioni riportate dall’Adnkronos.

La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco

Il 28 settembre si sono concluse le indagini a carico di Andrea Sempio. I colpi di scena non sono mancati, e si sono orientati su due parti dell’inchiesta.

La prima riguarda proprio l’indagato: secondo la Procura, sull’impronta 33 localizzata sulla parete destra del disimpegno in fondo al quale giaceva il cadavere di Chiara Poggi, sono presenti tracce di sangue. L’assassino, dunque, non avrebbe poggiato la mano impregnata di sudore ma macchiata di sangue.

La seconda riguarda Alberto Stasi: secondo una consulenza della difesa, rappresentata da Giada Bocellari e Antonio De Rensis, due contro-analisi effettuate il 20 settembre 2007 dimostravano che sui pedali della bicicletta Umberto Dei del loro assistito erano assenti tracce del Dna di Chiara Poggi.

L’omicidio di Chiara Poggi

Il riavvolgimento del nastro, tuttavia, non è ancora finito. I nuovi strumenti investigativi resi possibili dai progressi tecnologici possono di nuovo spostarsi a ritroso fino al 13 agosto 2007. Chiara Poggi, 26 anni, si trovava sola in casa quando fu uccisa con almeno 15 colpi inferti tra viso e capo con un corpo contundente mai ritrovato.

Per il suo omicidio, nel 2015, è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato Alberto Stasi, ora affidato ai servizi sociali. Nel 2016, un anno dopo la sentenza della Cassazione, sul registro degli indagati è stato scritto il nome di Andrea Sempio, poi archiviato nel 2017. Le indagini a carico di Sempio, amico di vecchia data del fratello di Chiara, Marco Poggi, sono state riaperte nel 2025. Secondo la Procura di Pavia, con il pm Fabio Napoleone titolare dell’inchiesta, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo il rifiuto di un approccio sessuale, che l’indagato avrebbe tentato dopo aver visionato un video intimo della vittima.