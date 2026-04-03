Garlasco, Chiara Poggi potrebbe non aver aperto al suo assassino: l'ipotesi della difesa di Alberto Stasi

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Chiara Poggi potrebbe essere stata colta di sorpresa e dunque potrebbe non aver aperto al suo assassino. A valutare questa ipotesi è la difesa di Alberto Stasi, come riporta un servizio mandato in onda a Quarto Grado. Due i macroindizi che suggerirebbero questa ipotesi: un calcinaccio del muro di cinta che Stasi ha negato di aver rotto e il pigiama indossato da Chiara Poggi quella mattina, con il quale non avrebbe mai aperto la porta.

Chiara Poggi colta di sorpresa?

Come anticipato, la difesa di Alberto Stasi ipotizza che Chiara Poggi potrebbe non aver mai aperto al suo assassino. Alle 9:12 potrebbe aver disattivato l’allarme solo per i suoi gatti, Piuma e Minù, e non per aprire a un visitatore. La vicina di casa, Franca Birmani, aveva raccontato di aver notato la bicicletta nera poggiata sul muro di cinta alle 9:10, ma senza nessuno a bordo. A quell’ora l’allarme di casa Poggi era ancora attivo.

Dov’era l’aggressore? In un servizio precedente Giuseppe Poggi aveva fatto notare che, per non essere visti da una persona che transita in via Pascoli, è sufficiente nascondersi nella rientranza esterna del cancelletto della villetta.

A quel punto, come testimonierebbe un calcinaccio rinvenuto sotto il muro di cinta della parte frontale della villetta, l’aggressore potrebbe aver scavalcato il muretto ed essersi riparato sul retro della villetta, dove c’è un piccolo deposito per attrezzi.

Sul retro della villetta, infatti, si trova la finestra del salottino di casa Poggi, dove Chiara si sarebbe soffermata per guardare la televisione durante la colazione.

L’ingresso dell’assassino

Quindi, sempre secondo la difesa, Chiara Poggi potrebbe essersi sentita spiata dalla finestra e, per questo motivo, potrebbe aver abbassato il volume della televisione, spaventata da qualche rumore esterno anomalo.

Infine avrebbe aperto la porta d’ingresso, e lì potrebbe essersi trovata di fronte all’assassino che quindi avrebbe fatto irruzione e aggredito mortalmente la ragazza, approfittando dell’allarme disattivato.

A Garlasco "qualcuno girava nel cortile"

L’ipotesi di un intruso nel cortile dei Poggi, certamente non accolto da Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007, la troviamo anche nella prima telefonata effettuata da Rita Preda, madre della vittima, a Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi.

Alle 8:34 del 14 agosto 2007 – un giorno dopo il delitto – Rita Preda telefonò a casa Stasi per sapere come stesse Alberto. Ligabò, dall’altro lato, lo descrisse come "stravolto" e spiegò che il figlio aveva trovato la porta di ingresso aperta. Quindi Rita Preda disse: "C’era qualcuno che girava nel cortile".