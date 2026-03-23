Garlasco, Chiara Poggi uccisa con due armi? Dalle scale al martello, cosa filtra dalla consulenza Cattaneo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa con due armi, racconta l’anatomopatologa Cristina Cattaneo nella sua analisi depositata dallo scorso febbraio, ma ancora secretata. Fonti giornalistiche considerate affidabili parlano dell’ipotesi di due armi compatibili con i segni lasciati sul viso e sulla testa della vittima. Anche le analisi del sangue e delle tempistiche dell’epoca dell’omicidio riscrivono la scena del delitto e la posizione di Alberto Stasi.

Chiara ha combattuto

Chiara Poggi si sarebbe difesa durante l’aggressione fatale e violenta, che potrebbe essere avvenuta con due armi. Nuove informazioni arrivano dalla consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo (depositata a febbraio e ancora secretata), insieme all’analisi del Ris di Cagliari sulle macchie di sangue.

I due testi riscrivono la scena del crimine e forse il delitto stesso. Nelle carte dei Ris, per esempio, è già stato evidenziato come l’omicidio sia avvenuto in più fasi e in diverse parti della casa, tra il piano terra e le scale della villetta.

ANSA

Una dinamica “prolungata” nel tempo, che si conclude con l’omicida che si ferma ad osservare il corpo dal primo gradino della scala. I colpi sono stati inferti forse con un martello, ma c’è la possibilità di più armi del delitto.

Contro Chiara usate due armi

Sempre nell’analisi di Cattaneo, la professoressa segnala la compatibilità tra i segni sul corpo di Chiara Poggi, le ferite al volto e alla testa e due diverse armi.

Sono due gli oggetti utilizzati, tra i quali compare un corpo contundente. Già Ballardini parlava di due oggetti o di un oggetto usato in maniera diversa, un corpo contundente capace anche di tagliare. L’ipotesi delle due armi riapre anche la pista dei due aggressori.

Quando è morta

La professoressa Cattaneo scrive che Chiara Poggi ha lottato. I segni sul corpo mostrano una colluttazione, dilatata nel tempo, che sposta di circa mezz’ora dalla colazione l’atto omicidiario.

L’epoca della morte è infatti fissata come più probabile a circa mezz’ora dall’apertura della porta. Alle 9:12 si spegne il sistema di sicurezza. Sul divano c’è un sacchetto di cereali: stava quindi facendo colazione.

A mezz’ora di distanza si posiziona l’ora del decesso, quindi l’aggressione deve essere avvenuta in una fascia oraria che garantirebbe l’alibi ad Alberto Stasi. Questi, infatti, si trovava di fronte al computer a casa sua. In ogni caso, l’epoca dell’omicidio non è mai certo, ma una probabilità.