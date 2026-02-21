Garlasco, Chiara Poggi uccisa la notte? La nuova ipotesi svelata dalla genetista Marina Baldi e cosa non torna

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa durante la notte: la nuova ipotesi sul delitto di Garlasco arriva dalla genetista Marina Baldi. A supportare questa teoria sarebbero le indiscrezioni arrivate dalla relazione dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, in fase di stesura per la Procura di Pavia. Le 9:12 potrebbero essere l’orario di uscita di Alberto Stasi dalla villetta, e non di entrata come invece stabilito sin dalla prima sentenza emessa dal giudice Vitelli. Ancora, il bolo alimentare rinvenuto nello stomaco di Chiara in sede autoptica potrebbe non riguardare la colazione, sempre secondo Baldi.

Chiara Poggi è stata uccisa la notte?

Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 20 febbraio la genetista Marina Baldi ha proposto una nuova ipotesi sul delitto di Garlasco. L’esperta, riferendosi alle indiscrezioni dalla relazione ancora in fase di redazione che l’anatomopatologa Cristina Cattaneo consegnerà alla Procura di Pavia, suggerisce che l’omicidio di Chiara Poggi potrebbe essersi consumato nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2007, dunque non a partire dalle 9:12 del giorno 13 come finora riportato dalle sentenze.

Le 9:12, ricordiamo, sono fissate dalla disattivazione dell’allarme della villetta di via Pascoli 8. Secondo quanto finora stabilito dai giudici, quello sarebbe l’orario in cui Alberto Stasi è entrato nella villetta.

Secondo Marina Baldi, invece, le 9:12 potrebbero essere l’orario in cui Stasi sarebbe uscito dalla villetta. Uno degli elementi che suggeriscono questa ipotesi riguarda ciò che fu trovato nello stomaco della ragazza durante l’autopsia.

Secondo la prima sentenza si trattava di resti della colazione, ma Marina Baldi non esclude che possa essere "un bolo gastrico che risale magari a qualche ora prima". Marina Baldi, ricordiamo, è consulente di Andrea Sempio.

Tutti gli orari del delitto di Garlasco

Nello specifico, all’interno dello stomaco di Chiara erano state trovate "particelle di amido" che possono essere contenute "in qualsiasi carboidrato", sottolinea Marina Baldi. Alberto Stasi e Chiara Poggi la sera prima consumarono una pizza.

Quindi, ripercorriamo gli orari del delitto. Stando alle dichiarazioni di Alberto Stasi, il giorno 12 i due fidanzati erano andati a prendere una pizza ad asporto ,"verso le ore 20", e insieme la consumarono in casa. Tra le 21 e le 21:30 la ragazza terminò il suo pasto. Il corpo impiega dalle 2 alle 4 ore per digerire una pizza, secondo gli esperti. Alle 22:14 rientrò nella villetta dopo essere passato per casa sua per mettere in sicurezza il cane. Una volta rientrato, lavorò sulla sua tesi di laurea fino a mezzanotte e 10 minuti.

Quindi avrebbe guardato una serie tv insieme alla 26enne e alla fine, verso l’1 del mattino, sarebbe rientrato a casa. A confermare il suo rientro in quell’orario è stato un testimone.

La cartella "militare"

L’ipotesi è che il delitto di Chiara Poggi si sia consumato tra mezzanotte e 10 e l’1 del mattino, un lasso di tempo tra la fine del lavoro di Stasi sulla tesi e il suo rientro definitivo a casa.

Va ricordato che secondo i tecnici della parte civile Chiara Poggi avrebbe navigato sul portatile del fidanzato dalle 21:53 alle 22:09, e alle ore 22 avrebbe visitato la cartella "militare" nella quale erano contenute immagini pornografiche. Dopo il rientro di Stasi in via Pascoli la ragazza potrebbe aver riflettuto su quanto trovato nel pc del fidanzato e, dopo la mezzanotte, potrebbe essere scoppiata una lite degenerata nell’omicidio. Ancora una volta, quindi si cerca nel pc di Alberto Stasi il movente del delitto di Garlasco, grande assente nella sentenza definitiva.