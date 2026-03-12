Garlasco, Chiara Poggi usò il pc di Stasi prima dell'omicidio: scontro tra periti sulla cartella "militare"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il pc di Alberto Stasi ancora al centro del dibattito sul delitto di Garlasco. L’accesso di Chiara Poggi al computer dell’allora fidanzato continua a tenere banco tra periti di parte, in particolare alla luce delle ultime rivelazioni del consulente informatico dell’ex studente della Bocconi. Secondo il dottor Alessandro Borra, infatti, la 26enne non sarebbe entrata nella "cartella militare" e non avrebbe visto i contenuti pornografici al suo interno, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti della famiglia della vittima.

La rivelazione sull’omicidio di Garlasco

L’analisi realizzata dal consulente informatico di Stasi è stata rivelata in esclusiva da Mattino Cinque e potrebbe rappresentare una svolta sull’omicidio di Garlasco, perlomeno in merito all’interpretazione del movente.

Ai microfoni del programma condotto da Federica Panicucci, il dottor Borra ha esposto i risultati delle verifiche sulle attività nel pc di Alberto Stasi la sera del 12 agosto 2007, nella villetta dei Poggi.

Secondo quanto riferito dall’esperto, sia la 26enne che il fidanzato avrebbero lavorato alla tesi, ma la ragazza avrebbe effettuato un salvataggio manuale con "accrescimento del contenuto" alle 22.09, quando Stasi non era ancora tornato.

Successivamente, lo studente avrebbe lavorato con continuità per circa due ore, fino alle 00.10.

L’analisi sul pc di Stasi

Stando all’analisi del dottor Borra, prima dell’ultimo salvataggio della tesi, Chiara Poggi avrebbe inserito una pen-drive "ha copiato delle immagini dal computer di Stasi sulla sua pennetta e alla termine della copiatura lei ha tolto la pennetta, ha guardato tre immagini e navigato all’interno di due cartelle".

Tra queste, però, non ci sarebbe la "cartella militare", contenente le immagini pornografiche che avrebbero potuto scatenare una lite.

"Tornando alle 22 – spiega il consulente informatico – noi abbiamo un artefatto all’interno di un file in cui ci sono degli accessi alla cartella militare e alla cartella militare nuova cartella. Quello che io ho fatto è stato quello di analizzare questo artefatto, ho identificato quello che è il processo automatico di Windows per cui questo aggiornamento avviene. Il risultato delle attività è che questo accesso delle 22.00 è stato fatto dal sistema operativo".

Secondo quanto sostiene Alessandro Borra, dunque, in quella circostanza l’operazione sui due file non sarebbe stato fatta dall’utente, ma sarebbe stata processata in automatico: "Non è che se c’è un qualcosa, una data di ultimo accesso, allora è avvenuto l’evento. L’evento va correlato con tutti gli altri eventi che sono rilevabili. Ed è proprio questa, questa analisi integrata dei vari file e di come il sistema operativo si comporta che ha permesso di escludere che Chiara avesse fatto accesso a quel materiale".

La tesi dei consulenti della famiglia Poggi

Una tesi che andrebbe a scontrarsi con quanto ricostruito dai consulenti informatici della famiglia Poggi, che a Mattino Cinque hanno dichiarato di aver creato "una cronologia molto dettagliata" sugli accessi del pc di Stasi nella serata del 12 agosto 2007.

"Alle 22.00 c’è stato un accesso alla ‘cartella militare’" hanno affermato, sottolineando come questo dato sia sempre esistito, ma che è stato possibile leggerlo soltanto grazie ai nuovi software.