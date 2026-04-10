Garlasco, Chiara uccisa con un'arma presa probabilmente dalla cucina: la versione del consulente dei Poggi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Per il consulente della famiglia di Chiara Poggi, l’esperto della Polizia di Stato Dario Radaelli, l’arma del delitto è stata presa dalla cucina. Difende così la sua lettura della scena del crimine, rispondendo ai dubbi in merito ai punti più dibattuti: l’impronta 33, la scala verso la cantina, la presunta colluttazione, il dispenser e la provenienza dell’arma. Sul martello: “Dal garage per qualche motivo è finito in cucina”.

Arma presa dalla cucina

Il consulente della famiglia Poggi difende la lettura della scena del crimine fatta da lui stesso a Mattino Cinque. Nella trasmissione ha sostenuto che, con ogni probabilità, l’arma del delitto è stata presa dalla cucina.

Il tema dell’arma del delitto viene affrontato dopo le altre letture della consulenza che sono state definite “lacunose” da Federica Panicucci. Qui Radaelli dichiara che con ogni probabilità “l’arma è stata presa dalla cucina“. Sul martello ha quindi aggiunto: “Dal garage per qualche motivo è finito in cucina”.

L’impronta 33 e la scarpa

Sull’impronta 33, il consulente della famiglia Poggi spiega che quello è il punto dove chiunque stia per scendere le scale si appoggia. Come fa notare la conduttrice di Mattino Cinque, secondo un’altra ricostruzione del corpo appoggiato al muro e proteso in avanti a partire dal gradino zero, sembra essere una posizione scomoda per chiunque stia per scendere le scale.

Appare più come un guardare al di sotto. Il consulente risponde: “Questa è una ricostruzione di parte”. Per Radaelli non è scontato che le impronte delle suole a pallini, presenti sul gradino zero, siano collegabili all’impronta 33 presente sul muro. Potrebbero non essere dello stesso giorno, della stessa ora e quindi della stessa persona. “È un’opinione”, sottolinea.

Nello studio si accende una discussione sulla posizione della mano. Si fa notare infatti che se quel movimento è comune a chi scende le scale verso la cantina, allora ci sarebbero dovute essere molte più impronte di mani rispetto a quell’unica impronta, l’impronta 33, trovata a ridosso della scena del delitto. Radaelli risponde che la foto dell’impronta risulta in realtà stratificata. Sullo stesso muro, all’altezza del gradino cinque-sei, c’è un’altra impronta, che è risultata rossa dopo le analisi. Non viene però mostrata in studio.

Una ricostruzione lacunosa?

Secondo quanto riportato dalla trasmissione, la ricostruzione del delitto secondo la parte civile sarebbe lacunosa in alcune parti. Oltre all’impronta 33, sulla quale Radaelli ha già detto la sua, ci sono: l’azione omicidiaria di soli 16 minuti, l’assenza di colluttazione e l’arma, che non risponde né a quale sia né da dove provenga.

C’è poi l’assassino che si lava le mani dal sangue, ma rimangono nel lavandino i capelli e non c’è sangue nel sifone. E infine il dispenser con le impronte di Alberto Stasi. Panicucci si sofferma sul mostrare colate di sapone. “Se è stato lavato accuratamente per cancellare le impronte, perché ci sono le colature?”, domanda a Radaelli.

Per il consulente della famiglia Poggi il sangue fresco avrebbe permesso a Stasi di lavare in maniera superficiale il dispenser e per questo si trovano le sue impronte, quelle di altri e le colature di sapone. Una spiegazione che non convince lo studio.