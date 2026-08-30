Garlasco, la Procura dispone due nuove perizie su Andrea Sempio, nel mirino l'impronta del piede e il Dna
Le nuove perizie su Andrea Sempio: impronta del piede e Dna al centro degli ultimi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia sul caso Garlasco
La Procura di Pavia dispone due nuove consulenze su Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Si tratta di una perizia di Cristina Cattaneo sulla compatibilità del piede con l’impronta a pallini, mentre l’altra, di Carlo Previderè, sul Dna. Entrambe si aggiungono alla perizia psichiatrica già avviata: indagini preliminari in scadenza il 28 settembre.
Garlasco, nuove perizie su Andrea Sempio
In arrivo altre due consulenze, che si aggiungono a quella psichiatrica già affidata in precedenza, per approfondire altrettanti elementi che da mesi sono al centro del confronto tra accusa e difesa sul caso Garlasco.
Le nuove perizie, disposte dalla Procura di Pavia, hanno ovviamente come obiettivo Andrea Sempio, unico indagato nel filone d’inchiesta riaperto sul delitto.
La consulenza di Cattaneo
Oggetto degli approfondimenti tecnici, la compatibilità del piede dell’indagato con un’impronta rinvenuta sulla scena del crimine, e le tracce genetiche trovate sul corpo della vittima.
Il primo incarico è stato assegnato all’antropologa forense Cristina Cattaneo, già autrice di una prima perizia nell’ottobre 2025, quando Sempio venne convocato nei laboratori milanesi per una serie di misurazioni antropometriche.
La nuova consulenza dovrà approfondire il rapporto tra la misura del piede di Sempio (risultata compatibile con calzature di taglia 42-43) e l’impronta numero 6 tra le ventisette individuate nella villetta, riconducibile a una scarpa con suola a pallini di marca Frau, modello già attribuito ad Alberto Stasi nella sentenza definitiva che lo ha condannato a 16 anni.
Il nodo da sciogliere riguarda in particolare la larghezza della traccia, pari a circa 9,5 centimetri, a fronte di un piede dell’indagato che nelle rilevazioni oscilla tra 11,2 e 12 centimetri.
La perizia di Previderè
Il secondo filone è stato affidato al genetista Carlo Previderè, chiamato a fornire risposte definitive sul Dna di Sempio. Secondo quanto emerso dal lavoro della genetista Denise Albani, il profilo genetico dell’indagato presenterebbe elementi di compatibilità con il materiale biologico rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, ma restano alcuni aspetti tecnici da chiarire prima di considerare il dato consolidato.
Le due nuove perizie si sommano a quella già disposta a maggio sulla capacità di intendere e di volere di Sempio, affidata allo psichiatra Roberto Catanesi, incaricato di valutare eventuali condizioni patologiche riferibili al momento dei fatti e la possibile pericolosità sociale dell’indagato.
Come chiarisce la Procura, si tratta in tutti i casi di integrazioni istruttorie, rese necessarie dal deposito di “plurime consulenze tecniche” da parte della difesa dopo la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini, avvenuta lo scorso 7 maggio. I termini per le indagini preliminari restano fissati al 28 settembre, data entro cui i pm dovranno decidere se chiedere il rinvio a giudizio.