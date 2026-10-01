Garlasco, Codacons contro Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero di Quarto Grado: informati Odg, Agcom e Mediaset

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Codacons ha segnalato a Ordine dei giornalisti, Agcom e Mediaset i conduttori di “Quarto Grado“, Gianluigi Nuzzi e Alessanda Viero per aver presentato come super partes il genetista ed ex RIS Giorgio Portera, che sarebbe citato nei dati grezzi dei RIS sul DNA dei pedali della bici di Stasi. In attesa delle verifiche, Portera però nega di aver analizzato il campione.

Il Codacons contro Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Al caso Garlasco si aggiunge anche una contestazione di deontologia televisiva. A muoverla il Codacons, che ha annunciato una segnalazione all’Ordine dei giornalisti, all’Agcom e a Mediaset contro Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, conduttori di “Quarto Grado“.

Sotto la lente, il modo in cui è stato presentato in studio il genetista Giorgio Portera. Il punto è l’etichetta data all’esperto: secondo il Codacons i due conduttori lo “definiscono super partes relativamente al caso Garlasco”.

Il caso Portera a “Quarto Grado”

Portera viene chiamato a commentare il Dna sui pedali della bici di Alberto Stasi, quello sul cucchiaino dell’ultima colazione di Chiara Poggi e l’impronta 33, ossia l’orma che per la Procura è dell’assassino.

Per l’associazione, però, dai dati grezzi delle analisi sui pedali risulterebbe che già nel 2007 lo stesso Portera sia intervenuto, con lo username “port“.

In quel caso un esperto commenterebbe in tv esami svolti, almeno in parte, da lui stesso, e la sua imparzialità ne uscirebbe compromessa.

Il Codacons chiede all’Ordine di valutare la veridicità delle presentazioni degli ospiti e a Mediaset di verificare il rispetto del codice etico o di autoregolamentazione. L’associazione attende ora gli accertamenti degli organi competenti.

La replica

Portera, che ha lavorato al RIS di Parma dal 2005 al 2009 ed è stato ascoltato dalla Procura di Pavia, respinge il coinvolgimento. “Non ho eseguito personalmente l’analisi genetica del campione né ho valutato o interpretato alcun profilo genetico relativo al caso Garlasco durante il mio servizio al Ris di Parma” ha affermato.

Il suo nome comparirebbe comunque nei dati del campione “BU_P”, prelevato dai pedali della bici di Stasi. Secondo Il Tirreno, il test del 19 settembre 2007 che evidenziò il Dna di Chiara risulta eseguito dall’utente “Port”, sigla che per i pm pavesi poteva indicare proprio lui. I dati grezzi sono stati consegnati dal RIS alla Procura il 6 novembre 2025.

Nei file spuntano, com’è ormai risaputo, due contro-analisi negative datate 20 settembre 2007, assenti dal fascicolo di allora, che alimentano il sospetto di un esito favorevole a Stasi rimasto nell’ombra. Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, parla invece di un equivoco di catalogazione: i dati sarebbero ordinati per data di modifica e non di analisi, e quella corsa risalirebbe al 10 settembre.