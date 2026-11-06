Garlasco, comandante del Racis Michele Cucuglielli sicuro: "Mano sul fuoco, c'è stata manipolazione mediatica"
Il generale promette fermezza se emergeranno responsabilità individuali e spiega i controlli sui risultati delle analisi svolte nei laboratori dei Ris
Il comandante del Racis Michele Cucuglielli parla di "manipolazioni" mediatiche sul caso di Garlasco e difende il lavoro dei suoi uomini. Ospite di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado, il generale mette subito in chiaro che l’Arma vuole fare luce anche sull’operato del proprio personale. Se saranno accertati errori o responsabilità individuali, assicura, l’atteggiamento sarà di "piena fermezza".
- Michele Cucuglielli sulle manipolazioni mediatiche
- Gli errori e i controlli nei laboratori dei Ris
- Il contributo alla nuova indagine su Andrea Sempio
- I kit per il Dna e le impronte sui tessuti
Michele Cucuglielli sulle manipolazioni mediatiche
Cucuglielli dice di sentire una "grande responsabilità", che gli impone innanzitutto di rispettare il dolore delle famiglie e delle persone coinvolte nella vicenda. Rivendica poi la collaborazione con l’autorità giudiziaria, proseguita nonostante il clamore e "alcune manipolazioni". Alla richiesta di chiarire, precisa che si riferisce a quelle "di carattere mediatico".
Gianluigi Nuzzi gli domanda se metterebbe la mano sul fuoco per i suoi uomini. Il comandante richiama l’interesse dell’Arma a "fare piena luce anche sull’operato del nostro personale per evitare delle zone d’ombra". Per conservare la fiducia dei cittadini, aggiunge, servono trasparenza e rispetto della legalità.
Gli errori e i controlli nei laboratori dei Ris
Sulle possibili contaminazioni e sugli scambi di provette, Cucuglielli spiega che gli errori umani non si possono escludere del tutto. Sul tema era intervenuto anche l’ex Gemerale Gianpietro Lago, difendendo il lavoro dei Ris.
Il comandante poi descrive minuziosamente i controlli interni: l’analista sottopone il risultato a un supervisore, che verifica anche il metodo e il rispetto delle procedure. Il direttore del laboratorio firma poi la relazione finale. Questo per spiegare poi che un esito dubbio viene discusso lungo questa catena di responsabilità e, se i dubbi restano, non viene portato al confronto.
Il contributo alla nuova indagine su Andrea Sempio
Per la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, Cucuglielli ricorda le consulenze affidate ad alcuni ufficiali: una sull’impronta 33, un’altra per approfondire la ricostruzione della scena del crimine.
Distingue però gli accertamenti delegati al reparto dagli incarichi individuali di consulenza o perizia. In questo secondo caso, spiega, il professionista segue le metodiche del laboratorio, ma le sue valutazioni non passano attraverso la stessa filiera di controllo interno e ne risponde davanti all’autorità giudiziaria.
Il Reparto analisi criminologiche ha inoltre prodotto una nota tecnica sul comportamento e sulla comunicazione dell’indagato. Cucuglielli precisa che si tratta di un’attività diversa dall’esame della personalità.
I kit per il Dna e le impronte sui tessuti
Il generale ha spiegato poi che i kit attuali consentono di esaminare 24 regioni del Dna rispetto alle 15 del 2007. Alcune tracce che allora davano risultati negativi o difficili da interpretare, ha detto, oggi potrebbero essere utili al confronto.
Alla domanda di Gianluigi Nuzzi sull’impronta sul pigiama di Chiara Poggi, Cucuglielli definisce "estremamente raro" ottenere da un tessuto un’impronta utile al confronto: la trama tende a disperdere il disegno delle creste, cancellando le caratteristiche necessarie all’identificazione.