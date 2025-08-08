Garlasco, come sono stati fatti i tagli sulle palpebre di Chiara Poggi secondo la criminologa Flaminia Bolzan

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un nuovo aspetto del delitto di Garlasco sta facendo discutere i tanti interessati al caso: si tratta dei tagli che furono ritrovati sulle palpebre di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa nell’estate del 2007 e per il cui assassinio è stato condannato il fidanzato Alberto Stasi. Di essi e della loro genesi ha parlato la criminologa Flaminia Bolzan.

Delitto di Garlasco, il tema dei tagli sulle palpebre di Chiara Poggi

Flaminia Bolzan è tra i massimi esperti del delitto di Garlasco. Dopo aver analizzato a fondo il referto dell’autopsia risalente al 2007, firmato dal medico legale, il dottor Ballardini, la criminologa e psicologa ha riavvolto il nastro e dato il suo parere su alcuni dei temi che ancora oggi risultano misteriosi nella morte di Chiara Poggi.

Tra questi resta certamente quello dei tagli sulle palpebre che furono ritrovati sul cadavere della giovane donna.

IPA

L’esterno della villetta dei Poggi a Garlasco

L’analisi della criminologa

Intervenuta a Filorosso, Bolzan ha smentito l’ipotesi che pure era circolata che parlava di una sorta di tortura sul corpo di Poggi. “Non credo alla tortura. Sicuramente è un mezzo lesivo diverso rispetto alle altre, è molto più superficiale, ma non credo siano sevizie”, ha detto.

Confrontandole con le altre che hanno procurato la morte di Chiara, la criminologa sottolinea come queste ferite siano diverse ma ritiene che possano essere state inferte dalla stessa persona ma con probabilmente un’arma diversa.

“Contrasta con la dinamica dell’azione omicidiaria: è un altro mezzo ma chi infligge sevizie non agisce in quel modo, riesce a mantenere una certa freddezza”, chiosa.

Il parere dell’ex comandante dei Ris di Parma

A far tornare nell’occhio del ciclone queste ferite alle palpebre era stato un intervento di Gianluca Spina. L’ex funzionario di polizia, intervistato da Giallo, aveva sollevato l’ipotesi che Chiara Poggi fosse stata per l’appunto seviziata dal killer prima di essere uccisa.

Il medico legale Luisa Regimenti, a Gente, aveva parlato di “un’esecuzione brutale” e aveva citato proprio questi “due tagli netti sulle palpebre, segno che aveva visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere”.

Questa pista però era già stata prontamente smentita, sempre a Filorosso, dall’ex capo dei Ris di Parma, Luciano Garofano, ora consulente della difesa di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, indagato di recente per il delitto di Garlasco per concorso in omicidio. “L’ipotesi più attendibile è di un solo strumento e che quelle ferite sulle palpebre siano state provocate dallo stesso strumento, forse un martello utilizzato di taglio”, aveva detto Garofano.