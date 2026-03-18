Garlasco, consulente dei Poggi Marzio Capra attacca il genetista Linarello: "Ha detto delle cavolate"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nell’ambito del delitto di Garlasco, continuano gli scontri in tv, anche e soprattutto in campo genetico. Questa volta è il turno di Marzio Capra, genetista della famiglia Poggi, e di Pasquale Linarello, genetista della difesa di Alberto Stasi. Un botta e risposta a distanza tra i due. Per Marzio Capra, il collega “ha detto delle cavolate perché confonde un software con un database”.

Delitto di Garlasco, l’attacco del genetista Marzio Capra

Chiamato a discutere della perizia della dottoressa Albani, il genetista della famiglia Poggi ha voluto rispondere ad alcune dichiarazioni rilasciate da Pasquale Linarello.

Lo scontro a distanza è avvenuto nella puntata del 18 marzo di Mattino 5.

“Quello che ha detto Linarello è una cavolata di dimensioni colossali, ha detto cose che non stanno in cielo e in terra”, le parole di Marzio Capra.

Il genetista si riferisce a precedenti affermazioni fatte dal collega, nella stessa trasmissione, e in cui, a suo dire, ha confuso il concetto di database e di software.

L’accusa di Pasquale Linarello

Alla considerazione di Federica Panicucci che sarebbe stato meglio non citare Linarello da parte di Capra perché assente, è arrivata la risposta stizzita del genetista della famiglia Poggi.

“Mi ha accusato e io non c’ero, lo avete fatto esporre e io non c’ero”, ha dichiarato.

La conduttrice ha sottolineato come più volte sia stato invitato e che la sua presenza era proprio per avere possibilità di replica.

A dicembre 2025, secondo Pasquale Linarello, il collega avrebbe contestato avrebbe contestato il metodo e il software impiegati nella nuova perizia

Marzio Capra ha spiegato che non ha mai visto utilizzato il software in ambito forense probatorio, per lui non è validato e ha tantissime criticità.

Le parole sulla perizia della dottoressa Albani

A Mattino 5 si è discusso anche sulla perizia della dottoressa Albani.

Marzio Capra ha sottolineato che “ci sono trascrizioni di domande precisa da parte della pubblica accusa alla dottoressa Albani e lei ha risposto dicendo che trattandosi di dati non replicabili, non soggetti a consolidamenti, questi risultati in base alle linee guida non sono utilizzabili per alcun confronto”.

Ha, poi, aggiunto: “Alberto Stasi non è escluso, io l’italiano lo capisco”.