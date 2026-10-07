Garlasco, consulente di Stasi all'attacco: "Ecco perché non mi è stata data la possibilità di fare i test"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per Matteo Fabbri, ex consulente della difesa di Alberto Stasi, con questa nuova fase delle indagini sul delitto di Garlasco viene scritta “la pagina più triste delle indagini tecnico-scientifiche”. L’esperto si riferisce, ovviamente, alle presunte omissioni su alcune analisi che avrebbero potuto allontanare Stasi dalla scena del crimine, e ricorda un dettaglio: il 25 settembre 2007 chiese un Obti test negativo a Parma, ma gli fu negato dal consulente del pubblico ministero per via di “dubbi circa la quantità di campione”. “Oggi capisco perché”, tuona Fabbri in collegamento con Ignoto X.

Quel test negato a Parma, secondo Matteo Fabbri

Mercoledì 7 ottobre l’ex consulente della difesa di Alberto Stasi, Matteo Fabbri, durante un collegamento con Ignoto X ha riferito che il consulente del pubblico ministero, a Parma, nel 2007 gli avrebbe negato un Obti test negativo “che dichiara e esclude categoricamente la presenza del sangue”.

Il consulente avrebbe giustificato quel “no” esprimendo “dei dubbi circa la quantità di campione”.

ANSA

Quindi l’ipotesi: “Probabilmente c’è stato questo rifiuto perché in casa questo test era già stato fatto e avrebbe acclarato definitivamente l’assenza del sangue sui pedali“.

Secondo Fabbri, dunque, quei risultati li avrebbe omessi “il consulente del pubblico ministero, che li ha omessi non solo a noi, ma anche alla Procura”. Si rafforza, dunque, l’ipotesi di un orientamento forzato delle prime indagini verso Alberto Stasi, una teoria per la quale gli attuali avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari hanno annunciato battaglia.

L’altro mistero: la valutazione psicologica su Alberto Stasi

Tra i documenti fantasma fatti riemergere dopo una nota della Procura di Pavia, ci sarebbe una valutazione psicologica su Alberto Stasi, riportata su un documento intestato alla psicologa e criminologa Alessandra Bramante. La stessa ha negato la paternità di quel documento, proprio perché in esso sono assenti la data e la firma.

Incalzata da un’inviata di Filorosso, la professionista si è rifiutata di parlare “con la televisione”. Il dubbio rimane: chi ha compilato quel documento senza una precisa richiesta dell’allora pubblico ministero Rosa Muscio?

Il commento di Angela Taccia sulle ombre dei Ris

La difesa di Sempio, rappresentata da Angela Taccia e Liborio Cataliotti, si era già espressa sulle presunte omissioni da parte del Ris. Mercoledì 7 ottobre, Taccia ha ribadito le sue posizioni.

Secondo l’avvocata dell’attuale indagato “se non ci fossero stati problemi all’epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nemmeno nei guai, passatemi il termine”. Poi ha aggiunto: “Quando un lavoro non viene fatto come deve essere fatto, se questo è il caso, va di mezzo la verità non solo processuale ma anche fattuale e storica”.