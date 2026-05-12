Garlasco, consulente Marina Baldi svela che Andrea Sempio è "molto spaventato" per il rinvio a giudizio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono giorni difficili per Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nel nuovo filone del processo sul delitto di Garlasco. In collegamento con la trasmissione Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi, la genetista Marina Baldi, consulente della difesa di Sempio, ne ha raccontato lo stato d’animo: “È molto spaventato, ma è forte”, ha detto.

“Andrea Sempio spaventato ma forte”

“Avete paura che lui verrà rinviato a giudizio? Lo date per scontato? Come sta Andrea rispetto al processo?”, ha domandato il conduttore.

Questa la risposta di Marina Baldi: “Andrea è molto spaventato, ovviamente. Però è anche un ragazzo forte. Partecipa a tutte le riunioni, legge tutto, è interessato a tutto”.

E ancora: “La richiesta di rinvio a giudizio comporta un’udienza davanti al Gup. Noi ci aspettiamo che il Gup possa leggere in maniera terza la documentazione e quindi, magari, anche non accettare il rinvio a giudizio. Se dovesse farlo si affronterà un dibattimento“.

Nella giornata del 12 maggio, Andrea Sempio si è recato a Roma per la perizia personologica e l’incontro col pool difensivo.

I soliloqui di Sempio in auto

Intanto gli investigatori lavorano per capire se i soliloqui di Andrea Sempio in auto possano effettivamente essere in qualche modo collegabili all’omicidio di Chiara Poggi.

In una delle intercettazioni in auto si sente il 38enne parlare da solo, ripercorrendo quelle che potrebbero suonare come alcune fasi del delitto.

In una frase appena sussurrata, e inframezzata da lunghi silenzi, le microspie dei carabinieri hanno registrato Andrea Sempio dire “è successo qualcosa quel giorno… lei era sempre lì a casa… però caz*o, alle nove e mezza”. Era il febbraio 2017.

Si punta a capire se la frase sia in qualche modo collegabile al delitto o se, invece, si trattasse solo di un modo per prepararsi mentalmente a un’intervista con i giornalisti o a un interrogatorio. Oppure, ancora, se fossero solo parole in libertà.

Il bigliettino di Andrea Sempio

Ma oltre ai soliloqui, i pm stanno passando ai raggi X anche un bigliettino di Sempio con alcune frasi che potrebbero essere riconducibili al delitto: “Da cucina a sala. Vicino televisione. Colpi da M. Campanello. Cell. Finestra da fuori. Tv ripete assassino”.