Garlasco, conto alla rovescia per il 28 settembre: la Procura decide sul futuro di Andrea Sempio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Conto alla rovescia per la chiusura delle indagini sul giallo di Garlasco, relativamente al nuovo filone che coinvolge Andrea Sempio: entro il 28 settembre la Procura di Pavia dovrà chiudere le indagini preliminari sul nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Prima di quella data i magistrati attendono il deposito di quattro consulenze tecniche.

Garlasco, che succede il 28 settembre

Entro il 28 settembre la Procura di Pavia dovrà definire le proprie valutazioni e decidere se chiedere l’archiviazione oppure procedere con una richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. In quest’ultimo caso sarà il gip a valutare l’eventuale apertura del processo.

Prima, però, dovranno essere depositate quattro nuove consulenze e valutati i risultati degli ultimi accertamenti.

ANSA

Le quattro consulenze

Come ha rivelato il Tg1, sono quattro le nuove consulenze disposte dalla Procura di Pavia.

Una riguarda la compatibilità tra le impronte insanguinate rilevate nella villetta dei Poggi e le caratteristiche fisiche di Andrea Sempio, con particolare attenzione alla ormai famosa impronta 33.

Un’altra consulenza riguarda nello specifico le impronte di scarpe trovate all’interno della casa e, in particolare, la cosiddetta “impronta a pallini”.

La terza consulenza riguarda il profilo psichiatrico di Andrea Sempio. L’accertamento punta a ricostruire alcuni aspetti della personalità dell’indagato e l’eventuale presenza di elementi psicologici rilevanti.

L’ultima consulenza riguarda il Dna rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi. Secondo il genetista Carlo Previderè quel profilo genetico sarebbe riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio. L’indagato, dal canto suo, ha sempre parlato di possibile passaggio di materiale genetico tramite contatto indiretto: Chiara avrebbe maneggiato oggetti precedentemente toccati dall’amico del fratello.

Le quattro consulenze arrivano dopo la formale chiusura delle indagini notificata lo scorso maggio e le successive memorie depositate dalla difesa di Sempio.

Alberto Stasi e la possibile revisione del processo

Sullo sfondo resta la posizione di Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.

L’eventuale processo a carico di Sempio potrebbe intrecciarsi con la posizione di Alberto Stasi e con una possibile richiesta di revisione della condanna definitiva.

La Procura generale di Milano potrebbe arrivare a una decisione proprio nel periodo in cui la Procura di Pavia sarà chiamata a chiudere il fascicolo. I tempi per una eventuale revisione del processo Stasi sarebbero comunque lunghi.